اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يتابع في النبطية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يتابع في النبطية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي

2025-10-11 22:15
عقد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعًا مع رئيس مصلحة الزراعة في محافظة النبطية المهندس حسين السقا، في مركز المصلحة بمدينة النبطية، بحضور رئيس دائرة الثروة الزراعية المهندس زاهر أيوب، رئيس مركز أحراج النبطية حسين فرحات، رئيس المركز الزراعي في النبطية أحمد صفا، رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، منسق اللقاء في النبطية علي مقلّد، أمين السر عبد الله رمضان، رئيس نقابة العاملين في زراعة الخضار في الجنوب علي عليق، وعدد من الإداريين وأعضاء النقابات والتعاونيات الزراعية من الجنوب وممثل عن مؤسسة جهاد البناء في المنطقة ناصر عليق.

استعرض رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق واقع الزراعة في مختلف المحافظات، مشددًا على أهمية الدور الذي يؤديه اللقاء كأكبر ممثل للمزارعين في لبنان، ويضم مزارعين من مختلف الطوائف والمناطق.

وأكد بلوق على أهمية توحيد المطالب وتكثيف الجهود في جميع المناطق، معتبرًا أن "تسجيل جميع مزارعي لبنان في السجل الزراعي هو الهدف الأهم في هذه المرحلة، لما له من أثر مباشر على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز حقوق المزارعين".

كما دعا إلى عقد جلسات دورية بين مصلحة الزراعة واللقاء الوطني في كل محافظة لتنسيق الجهود والتعاون المستمر.

من جهته، أثنى المهندس حسين السقا على جهود اللقاء الوطني، مؤكدًا أن مصلحة الزراعة في النبطية تعمل بأقصى طاقتها، وتنجز المعاملات بسرعة رغم كل التحديات، مشيرًا إلى أن "أبواب المركز لم تغلق يومًا، حتى في أحلك الظروف التي مر بها لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية وحتى اليوم".

وأوضح السقا أنه على تواصل دائم مع البلديات، والتعاونيات، والمخاتير، والجهات الحزبية، والمزارعين في المنطقة، ويتم تبليغهم بكل جديد يصدر عن وزارة الزراعة أو المصلحة.

وأبدى أسفه للإقبال المحدود من قبل المزارعين على التسجيل في السجل الزراعي، مؤكدًا أنه يبذل جهودًا كبيرة من خلال ندوات وفرق ميدانية لحث المزارعين على التسجيل، موضحًا أهمية أن يمتلك كل مزارع سجلًا زراعيًا رسميًا يُعد مرجعًا أساسيًا له في المصلحة.

وفي ختام اللقاء، أعرب السقا عن استعداده الكامل للتعاون مع اللقاء الوطني لما فيه مصلحة عامة للقطاع الزراعي.

وتقرر في نهاية الاجتماع تنظيم ندوات زراعية في مختلف أقضية محافظة النبطية، بمشاركة الجهات الرسمية والنقابية والتعاونية، بهدف دعم المزارعين وتوعيتهم وتحسين الواقع الزراعي في المنطقة.

