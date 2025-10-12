خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

الهدوء يسود غزة.. انتشال عشرات الشهداء وعودة نصف مليون فلسطيني 
فلسطين

الهدوء يسود غزة.. انتشال عشرات الشهداء وعودة نصف مليون فلسطيني 

2025-10-12 09:16
58

يسود هدوء حذر في قطاع غزة في اليوم الثالث من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وكيان الاحتلال الصهيوني، حيث أكّدت مصادر محلية بأنّ الساعات الـ24 الأخيرة لم تسجّل أيّ غارة جوية صهيونية على القطاع.

ويواصل النازحون الانتقال من وسط وجنوب القطاع في اتجاه مدينة غزة، حيث عاد ربع مليون إضافي من النازحين إلى المدينة، ليرتفع عدد العائدين إليها منذ وقف إطلاق النار إلى نصف مليون، في وقت كشف فيه تراجع الدبابات عن دمار هائل في الأحياء الشمالية للمدينة نفسها.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 125 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، بينهم شهيد برصاص مسيّرة في بلدة القرارة في شمال شرق مدينة خان يونس، وثلاثة استُشهدوا متأثّرين بجراحهم، في حين جرى انتشال معظم جثامين الشهداء بعد تراجع دبابات الاحتلال.

وتمكّن مسعفون ورجال "الدفاع المدني" من انتشال جثامين 73 شهيدًا من أحياء مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، انتشل مسعفون جثامين 21 شهيدًا من محور "نتساريم" في شمال مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، انتشل مسعفون جثامين 31 شهيدًا من أحياء خان يونس التي عاد النازحون إليها.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67682 شهيدًا و170033 جريحًا منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة في غزة، التي أعلنت إضافة 320 شهيدًا إلى الإحصاء التراكمي من الشهداء بعد اكتمال بياناتهم

