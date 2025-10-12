خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
مجزرة المعيصرة الثانية .. عوائل الشهداء تجدد العهد للشيخ قاسم

2025-10-12 09:45
محمد الحاج حسين - مراسل

قبل عام وخلال معارك طوفان الاقصى، ارتكب العد الاسرائيلي مجزرة ثانية في بلدة المعيصرة الكسروانية ارتقى خلالها 16 شهيداً وعدد من الجرحى. هادي جعفر، نجل الشهيدة سيدة عمرو جعفر، تحدث وعليه آثار الركام عن صمود اللبنانيين بوجه العدوان، مجدداً العهد الوفاء لسيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله. 

اليوم وفي نفس الزيّ الذي كان عليه يوم المجزرة، جددّ هادي في حديث لموقع العهد الاخباري الوفاء للمقاومة، مؤكداً الثبات على خطها تحت قيادة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

الشيخ نعيم قاسم العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024 إنا على العهد
