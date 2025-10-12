شهدت، المدينة الرياضية لبيروت صباح الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فعاليات التجمّع الكشفي الأكبر في العالم "أجيال السيد"، تحت شعار "إنا على العهد يا نصر الله"، وذلك إحياءً لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، واحتفالًا بالعيد الـ40 لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج).

واحتضنت المدينة الرياضية أكثر من 60 ألف كشفي قَدِموا من مختلف المناطق ليؤدّوا عروضًا في المناسبة، بحضور رسمي حاشد، حيث أدّت الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) ألحانًا خاصة في المناسبة، ثم قام الكشفيون بتشكيل كلمة "أجيال السيد" على المدرج الجنوبي للمدينة الرياضية.

وبعد وصول حَمَلة العلم اللبناني وعلم كشافة الإمام المهدي (عج)، وضع المفوض العام لجمعية كشافة الإمام (عج) نزيه فيّاض إكليلًا من الزهور على النصب الرمزي لسيد شهداء الأمة، تلاه أداء القسم والبيعة، فقراءة قرآنية جماعية، أعقبها وقفة مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد كشافة المهدي (عج) وأداء نشيد "يا ابن الحسن".

وجرى استعراض سرايا رمزية من الوحدات الكشفية، وذلك عبر مرور سرية لحلقة الأشبال، سرايا رمزية لحلقات البحارة والبرية والجوالة والقادة وفرق الخدمة المجتمعية، إلى جانب مشاركة رمزية لحلقة البراعم من الإخوة والأخوات، حلقة الزهرات من الأخوات، حلقة رمزية لفئة المرشدات، وأخرى رمزية لفئة الدليلات.

ثم كانت كلمة للطفل جريح البيجر، حسين محمد الدهيني، الذي قال: "نحن الموفون بعهدهم والصرخات والهيئات ستعلو في كل ساح "إنا على العهد يا نصر الله"".

وفي كلمة له، أكّد رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، الشيخ نزيه فيّاض، أنّ "العالم لم يشهد مثل هذا التجمُّع الكشفي الذي تجاوز عدده 74475 ألف مشارك، في أضخم تَجمُّع كشفي في العالم".

بعدها، أنشد الكشفيون أنشودة ترحيبة بالأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي توجه الى الكشفيين في كلمة له بالقول :"أنتم المستقبل المشرق".

وقد اختتمت الفعالية بنشيد "سلام يا مهدي".

