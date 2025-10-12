خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي طرابلس ترفض الصمت: لقاء تضامني مع فلسطين والمقاومة

لبنان

طوفان
لبنان

طوفان "أجيال السيد" في المدينة الرياضية .. التجمّع الكشفي الأكبر في العالم 

2025-10-12 11:19
يأتي التجمع إحياءً لذكرى شهادة سيد شهداء الأمة وصفيّه الهاشمي واحتفالًا بالعيد الـ40 لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج)
145
موسى الحسيني - مصور

30 مقالاً

شهدت، المدينة الرياضية لبيروت صباح الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فعاليات التجمّع الكشفي الأكبر في العالم "أجيال السيد"، تحت شعار "إنا على العهد يا نصر الله"، وذلك إحياءً لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، واحتفالًا بالعيد الـ40 لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج).

واحتضنت المدينة الرياضية أكثر من 60 ألف كشفي قَدِموا من مختلف المناطق ليؤدّوا عروضًا في المناسبة، بحضور رسمي حاشد، حيث أدّت الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) ألحانًا خاصة في المناسبة، ثم قام الكشفيون بتشكيل كلمة "أجيال السيد" على المدرج الجنوبي للمدينة الرياضية.

وبعد وصول حَمَلة العلم اللبناني وعلم كشافة الإمام المهدي (عج)، وضع المفوض العام لجمعية كشافة الإمام (عج) نزيه فيّاض إكليلًا من الزهور على النصب الرمزي لسيد شهداء الأمة، تلاه أداء القسم والبيعة، فقراءة قرآنية جماعية، أعقبها وقفة مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد كشافة المهدي (عج) وأداء نشيد "يا ابن الحسن".

وجرى استعراض سرايا رمزية من الوحدات الكشفية، وذلك عبر مرور سرية لحلقة الأشبال، سرايا رمزية لحلقات البحارة والبرية والجوالة والقادة وفرق الخدمة المجتمعية، إلى جانب مشاركة رمزية لحلقة البراعم من الإخوة والأخوات، حلقة الزهرات من الأخوات، حلقة رمزية لفئة المرشدات، وأخرى رمزية لفئة الدليلات.

ثم كانت كلمة للطفل جريح البيجر، حسين محمد الدهيني، الذي قال: "نحن الموفون بعهدهم والصرخات والهيئات ستعلو في كل ساح "إنا على العهد يا نصر الله"". 

وفي كلمة له، أكّد رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، الشيخ نزيه فيّاض، أنّ "العالم لم يشهد مثل هذا التجمُّع الكشفي الذي تجاوز عدده 74475 ألف مشارك، في أضخم تَجمُّع كشفي في العالم".

لقراءة الكلمة كاملة اضغط هنا

بعدها، أنشد الكشفيون أنشودة ترحيبة بالأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، الذي توجه الى الكشفيين في كلمة له بالقول :"أنتم المستقبل المشرق". 

لقراءة الكلمة الكاملة اضغط هنا

وقد اختتمت الفعالية بنشيد "سلام يا مهدي". 

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله كشافة الامام المهدي (عج) سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
النائب حسن عز الدين: العدوان على المصيلح يدل على تفلّت العدو من كل المواثيق والقوانين
النائب حسن عز الدين: العدوان على المصيلح يدل على تفلّت العدو من كل المواثيق والقوانين
لبنان منذ 9 دقائق
النائب صلح: الغياب الحكومي عن مآسي الناس أصبح نهجًا إلّا عن سلاح المقاومة
النائب صلح: الغياب الحكومي عن مآسي الناس أصبح نهجًا إلّا عن سلاح المقاومة
لبنان منذ ساعة
قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم
قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم
لبنان منذ ساعة
السيد شكر في ذكرى مجزرة الكرك: ما فشل الأعداء بتحقيقه في غزة سيفشلون بفرضه على لبنان
السيد شكر في ذكرى مجزرة الكرك: ما فشل الأعداء بتحقيقه في غزة سيفشلون بفرضه على لبنان
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
التجمع الكشفي الأضخم في العالم يحتشد في المدينة الرياضية.. 
التجمع الكشفي الأضخم في العالم يحتشد في المدينة الرياضية.. 
خاص العهد منذ ساعة
الشيخ فيّاض: العالم لم يشهد مثل هذا التجمّع الكشفي الذي تجاوز عدده الـ 74475 ألفًا 
الشيخ فيّاض: العالم لم يشهد مثل هذا التجمّع الكشفي الذي تجاوز عدده الـ 74475 ألفًا 
لبنان منذ 4 ساعات
فيديو | كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في تجمع
فيديو | كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في تجمع "أجيال السيد"
لبنان منذ 4 ساعات
الشيخ قاسم للكشفيين في تجمع
الشيخ قاسم للكشفيين في تجمع "أجيال السيد": أنتم المستقبل المشرق 
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة