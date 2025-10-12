في مشهد يعكس عمق الانتماء والتضامن، شهدت طرابلس لقاءً تضامنيًا مع فلسطين والمقاومة، ألقت خلاله المناضلة لينا الطبال كلمة أكّدت فيها أنّ "طرابلس لن تسكت عن الظلم" وأنّ "القضية الفلسطينية تظل في قلب أولويات الأمة".

وأضافت الطبال أنّ "طرابلس ستظل منارة للمقاومة والانتماء لفلسطين، ولن تتوانى عن دعم القضية الفلسطينية".

من جهته، أشاد نائب رئيس "المجلس الوطني للإعلام"، إبراهيم عوض، في كلمته، بـ"دور طرابلس الريادي في دعم القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أنّ "دور لينا الطبال يعكس روح المقاومة والانتماء التي تتميز بها المدينة".

بدوره، طالب رئيس اللجان الأهلية في طرابلس، سمير الحج، بتسمية شارع في المدينة باسم "لينا الطبال" وذلك "تقديرًا لعطائها وتضحياتها في سبيل فلسطين". ووجّه الحج "التحية إلى الشعب الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "طرابلس ستظل سندًا قويًا للقضية الفلسطينية".

بدوره، حيّا رئيس الرابطة الثقافية، رامز الفري، "التضحيات التي قدّمتها لينا الطبال من أجل نصرة فلسطين"، وشكر "كل الفعاليات على حضورها"، مشدّدًا على أنّ "طرابلس كانت وستبقى عنوانًا لنصرة المظلومين على رأسهم أهلنا في غزة وفلسطين".

وجرى خلال اللقاء تكريم الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً للقدس وتأكيدًا أنّ طرابلس ستظل سندًا قويًا للقضية الفلسطينية.

