لبنان

لبنان

الشيخ قاسم للكشفيين في تجمع "أجيال السيد": أنتم المستقبل المشرق 

2025-10-12 12:00
151

أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن كشافة الإمام المهدي (عج) هي الكشافة التي تعمل من أجل تربية الأجيال، فالكشافة تربية وانضباط، والتربية على الإسلام المحمدي الأصيل كمنهج أسمى. 

وفي كلمة له خلال التجمع الكشفي الكبير "أجيال السيد"، قال سماحته "إن الكشافة هي انضباط، والانضباط في الحياة يكون شكلًا ومضمونًا، وهي نور هداية الشباب".

وأوضح أن: "تسمية المهدي كانت لأن الإمام المهدي (عج) هو الهدف المرتجى لنكون جندًا في مسيرة العدل باستقامة الدين".

وتابع: "نجتمع من القادة والقائدات في مشهد من أطهر المشاهد الذي يبين إرداة الحياة العزيزة".

وتوجه للكشفيين قائلًا: "أنتم تحملون الراية التي تحدد طريقكم وخياركم في الحياة ونريدكم أن تشبهوا النموذج الطهر على وجه الأرض وهو نتاج التعاليم السماوية"، مردفًا: "عندما ندعوكم بالاقتداء بالإمامين الحسن والحسين (ع) لأنهما نالا الرتبة الأعلى".

واستطرد: "أنتم المستقبل المشرق ورواد الاستقامة والعدالة"، مردفًا: "أنتم أجيال السيد على خط الولاية بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي". 

وشدد على أن "السيد هو سيد شهداء الأمة الذي كان يرعاكم من أجلكم أنتم لبناء العهد والعزم والأمل من أجل مستقبلكم لتتعرفوا على طريق الله طريق الحياة العزيزة والمجاهدين والشهداء وطريق السعادة في الدنيا والآخرة فتفوزوا فوزًا عظيمًا".

وأضاف سماحته: "ليبقى الأمل الموعود والصادق بالمستقبل الأفضل ولو أحاطت بكم الزلازل والمصاعب من كل حدب وصوب، أنتم الثابتون على طاعة الله".

وتابع الشيخ قاسم: "أنتم على خيار المقاومة ونحن نقصد بالمقاومة الأشمل والأوسع فهي خيار تربوي ثقافي أخلاقي سياسي"، مردفًا: "المقاومة هي جهاد النفس والعدو وقوة إيمان وإرادة وموقف وصمود وعز واستقلال".

وشدد على أن المقاومة خيار الشباب والشابات والرجال والنساء وهي تربية على الأصالة وحب الوطن والدفاع عن الأهل والأحبة.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "نرى فيكم الأنوار والعطاءات والتضحيات وخدمة المجتمع ونمو الشباب على قاعدة الاستقامة".

وقال سماحته: "أوصيكم بالإيمان الخالص لله وبر الوالدين والتحصيل الديني والعلمي وأن تكونوا من جند الإمام المهدي (عج)".

وختم سماحة الشيخ قاسم: "لي الفخر أن أكون بينكم أحبكم وأتمنى أن نكون معًا بانتظار إمامنا المهدي (عج)".

لمشاهدة الكلمة فيديو اضغط هنا

الكلمات المفتاحية
الشيخ نعيم قاسم السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله كشافة الامام المهدي (عج) سيد شهداء الأمة إنا على العهد
