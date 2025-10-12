خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
الشيخ فيّاض: العالم لم يشهد مثل هذا التجمّع الكشفي الذي تجاوز عدده الـ 74475 ألفًا 
الشيخ فيّاض: العالم لم يشهد مثل هذا التجمّع الكشفي الذي تجاوز عدده الـ 74475 ألفًا 

2025-10-12 12:21
122

أكّد رئيس جمعية كشافة الإمام المهدي (عج)، الشيخ نزيه فيّاض، أنّ "العالم لم يشهد مثل هذا التجمُّع الكشفي الذي تجاوز عدده 74475 ألف مشارك، في أضخم تَجمُّع كشفي في العالم".

وقال فياض، في كلمته خلال فعاليات التجمّع الكشفي "أجيال السيد" في المدينة الرياضية لبيروت، الأحد 12 تشرين أول/أكتوبر 2025: "لم نأتِ لنتحدّى أحدًا ولا لصنع الأرقام القاسية بل لنتحدّى العدو الصهيوني ونُريه أجيال السيد السائرون على نهجه. جئنا نحن أجيال السيد لنعلن للعالم أنّنا ما زلنا على العهد أكثر عزمًا وتوكلًا وأملًا".

وإذ شدّد على أنّ "لبنان لا يُبنى بالأحقاد والنعرات الطائفية"، خاطب رئيس جمعية كشافة المهدي (عج) الكشفيين بقوله: "أنتم مستقبل الغد وحَمَلة الراية".

كما توجّه فياض إلى أهالي الكشفيين قائلًا: "سنبقى على قدر آمالكم ورهانكم متوكّلين على الله مستندين على دعمكم".

وتابع قوله: "تحيّتنا وحبّنا وولاءنا واعتزازنا بخليفة سيدنا وحامي أمانته وحامل رايته الشيخ نعيم قاسم".

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله كشافة الامام المهدي (عج) سيد شهداء الأمة إنا على العهد
