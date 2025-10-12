خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

حمادة: لا أحد يشتبه في أن المسار في المستقبل هو على المقاومة بل هو لها 
لبنان

حمادة: لا أحد يشتبه في أن المسار في المستقبل هو على المقاومة بل هو لها 

2025-10-12 13:51
70

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن هدف العدو من استهداف المنشآت المدنية في الجنوب هو استهداف حياة المواطنين اللبنانيين للضغط عليهم.

وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال الذي أقيم في حسينية بلدة الكواخ في قضاء الهرمل، إحياءً للذكرى السنوية لاستشهاد المجاهد حسين عباس الهق، أضاف حمادة: "لا أحد يشتبه في أن المسار في المستقبل هو على المقاومة بل هو لها، وإننا بما صبرنا وبما قدمنا من شهداء وبالظروف التي كانت أصعب من هذا بكثير، سواء على مستوى الاستهداف أو على مستوى قدرتنا، كان وضعنا أقل بكثير منذ العام 82، لكننا حفظنا وحمينا هذه الأمة".

وختم حمادة بالقول: "إن "الإسرائيلي" ظن أنه عندما استطاع أن يُلحق بجسدنا جرحًا عميقًا، أن هذا الجسد سقط، وامتدت يده إلى كل العواصم العربية، لأنه يشعر بتلك النشوة، أنه استطاع أن يتغلب على من كان يشكل الحماية لكل هذه الأمة والمنتقم لكرامتها".

الكلمات المفتاحية
لبنان المقاومة ايهاب حمادة
