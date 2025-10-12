أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل في حزب الله النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن من يظن أنه انتصر علينا فهو واهم، وما يُروَّج له من انتصارات وهمية عبر الإعلام الخارجي وبعض الداخلي ليس سوى تعبير عن هزيمة مشروع العدو وداعميه، مشددًا على أن المقاومة ما زالت ثابتة في موقع الدفاع عن الوطن وأهله، ولن تنكسر أمام حملات التضليل أو الضغوط.

وخلال الكلمة التي ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وشعبة قصرنبا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهداء البلدة الذين ارتقوا في معركة أولي البأس، عبّر الحاج حسن عن امتنان الحزب العميق للشهداء وعوائلهم ولأهالي قصرنبا الذين قدموا تضحيات جليلة عبر تاريخ المقاومة وصولًا إلى المعارك الأخيرة التي خطّت ملامح العزّة والكرامة.

وانتقد الحاج حسن ما وصفه بصمت الدولة وتخاذلها في ملف إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني لا يزال يمعن في استهداف الآليات والجرافات والمنازل الجاهزة والبنى التحتية في الجنوب، لمنع الأهالي من العودة إلى قراهم، وأضاف: "الأمس فقط، قصف العدو معارض للآليات في منطقة المصيلح، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية، فيما الدولة لم تحرّك ساكنًا، بل تنصاع للضغوط الأميركية و"الإسرائيلية"".

ودعا الحكومة اللبنانية إلى رفع شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية" اليومية والمتكررة على لبنان، والتي تستهدف الناس وأرزاقهم بشكل سافر.

وشهد الحفل، الذي أقيم تخليدًا لدماء الشهداء الزكية التي سقطت دفاعًا عن الوطن وشعبه، حضورًا حاشدًا تقدّمه الأسير المحرر أبو علي مصطفى الديراني، إلى جانب عوائل الشهداء وفعاليات علمائية وسياسية واجتماعية وبلدية واختيارية وكشفية، وجمع من أهالي البلدة.

واختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني استذكارًا لنهج الشهادة والفداء الذي سار عليه الشهداء الأبرار.



