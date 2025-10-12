Your browser does not support the video tag.

برعاية مستشفى سان جورج - الحدث، عُقد يوم السبت 11 تشرين الأول 2025 المؤتمر الطبي بعنوان "من التجربة إلى الاستعداد: قراءة طبية في الحروب"، وذلك في قاعة المؤتمرات بمركز الإمام الخميني للجالية الإيرانية – طريق المطار، بحضور نخبة من الأطباء والممرضين والإداريين، وعدد من المتخصصين في مجالات الطب الميداني والإغاثي.

وبمشاركة المؤسسات والجهات الصحية في حزب الله، افتُتح المؤتمر بكلمة لمدير عام المستشفى المهندس حسن عليق، الذي شدّد على أهمية تبادل الخبرات والاستعداد المسبق لمواجهة التحديات الطبية في حالات الطوارئ، وعلى ضرورة تطوير الخطط الصحية الميدانية بما ينسجم مع الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها المؤسسات الاستشفائية في أوقات الحروب والأزمات.

وتناولت جلسات المؤتمر محاور متخصصة متعددة، سلّطت الضوء على التجارب الميدانية في الحروب السابقة، والمشكلات التي واجهت القطاع الصحي خلالها، من عمليات إجلاء الجرحى ونقلهم من الميدان إلى المستشفيات، إلى سبل التعامل مع الإصابات المعقّدة وضمان استمرارية الرعاية الصحية، مع التأكيد على ضرورة تطوير كفاءة الطواقم الطبية ورفع الجهوزية في إدارة مختلف أنواع الإصابات في ظروف الحرب.

وفي ختام اليوم الطبي، وجّهت إدارة مستشفى سان جورج الشكر لجميع المشاركين والمحاضرين، مؤكدةً استمرارها في تنظيم اللقاءات العلمية وتبادل الخبرات لتعزيز القدرات الطبية والجهوزية الميدانية، ضمن رؤية إنسانية متكاملة تقوم على خدمة الإنسان وصون الحياة في كل الظروف.

