بمناسبة مرور عام على المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الكرك، وتخليدًا لذكرى شهدائها الذين ارتقوا في معركة "أولي البأس"، أقام حزب الله وشعبة الكرك حفلًا تكريميًا حضره نائب مسؤول منطقة البقاع في الحزب السيد فيصل شكر، مسؤول القطاع الأول الشيخ بلال عواضة، إلى جانب عوائل الشهداء ولفيف من العلماء وشخصيات اجتماعية وسياسية وبلدية واختيارية وكشفية، وحشد كبير من أهالي البلدة.

وألقى السيد شكر كلمة خلال الحفل أشاد فيها بـ"شهداء المقاومة وشهداء الكرك وأهلها"، مثمّنًا "صمودهم في وجه العدوان"، ومُدِينًا "المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق عائلة كاملة لم يَنْجُ منها سوى طفلة صغيرة".

وفي الشأن السياسي، أشار السيد شكر إلى أنّ "الأميركي والصهيوني وبعض الأنظمة العربية وأتباعهم في الداخل يسعون إلى فرض حل على لبنان تحت عنوان "الاستقرار"، بينما يُخفون في جوهره مشروع الاستسلام والتطبيع".

وإذ أكّد أنّ "هذا المشروع لن يمر، لأنّ المقاومة في لبنان تمثّل إرادة غالبية الشعب"، شدّد على أنّ "ما فشل الأعداء في تحقيقه في غزة سيفشلون في فرضه على لبنان".

