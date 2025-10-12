خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب صلح: الغياب الحكومي عن مآسي الناس أصبح نهجًا إلّا عن سلاح المقاومة

لبنان

قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم
لبنان

قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم

2025-10-12 14:55
40

تعليقًا على الافتراءات بِحق النائب أسامة سعد والراحل مصطفى سعد صرَّح مسؤول ملف الأحزاب الوطنية في حزب الله الحاج محمود قماطي بما يلي: 

تطالعنا بين الحين والآخر بعض الأصوات التي تحاول النيل بالافتراء من الدور الوطني الكبير المعطاء والمضحي لآل سعد الكرام وحملهم لقضايا الوطن والأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 

إننا إذ نثمن التضحيات الجسام التي قدموها من الشهيد الكبير معروف سعد، والرمز المقاوم الراحل مصطفى سعد وابنته الشهيدة ناتاشا سعد، وكل شهداء التنظيم الشعبي الناصري، نستنكر الافتراءات التي طالت مؤخرًا النائب الأستاذ أسامة سعد والراحل مصطفى سعد أبناء البيت الوطني العريق، ونُعبّر عن تضامننا معهما لما يمثلان من خط وطني وعروبي مقاوم في وجه حملات الافتراء والتضليل الموجهة ضدهما.

الكلمات المفتاحية
لبنان محمود قماطي
إقرأ المزيد
المزيد
النائب حسن عز الدين: العدوان على المصيلح يدل على تفلّت العدو من كل المواثيق والقوانين
النائب حسن عز الدين: العدوان على المصيلح يدل على تفلّت العدو من كل المواثيق والقوانين
لبنان منذ 10 دقائق
النائب صلح: الغياب الحكومي عن مآسي الناس أصبح نهجًا إلّا عن سلاح المقاومة
النائب صلح: الغياب الحكومي عن مآسي الناس أصبح نهجًا إلّا عن سلاح المقاومة
لبنان منذ ساعة
قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم
قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم
لبنان منذ ساعة
السيد شكر في ذكرى مجزرة الكرك: ما فشل الأعداء بتحقيقه في غزة سيفشلون بفرضه على لبنان
السيد شكر في ذكرى مجزرة الكرك: ما فشل الأعداء بتحقيقه في غزة سيفشلون بفرضه على لبنان
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم
قماطي يستنكر الافتراءات بِحق سعد: يمثل الخط الوطني والعروبي المقاوم
لبنان منذ ساعة
السيد شكر في ذكرى مجزرة الكرك: ما فشل الأعداء بتحقيقه في غزة سيفشلون بفرضه على لبنان
السيد شكر في ذكرى مجزرة الكرك: ما فشل الأعداء بتحقيقه في غزة سيفشلون بفرضه على لبنان
لبنان منذ ساعة
"من التجربة إلى الاستعداد".. مؤتمر يبحث الجهوزية الطبية في الحروب
خاص العهد منذ ساعة
الحاج حسن: الدولة مطالبة برفع شكوى عاجلة ضد الاعتداءات
الحاج حسن: الدولة مطالبة برفع شكوى عاجلة ضد الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة