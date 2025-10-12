خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وفاة 3 دبلوماسيين قطريين بحادث مروري في شرم الشيخ 
2025-10-12 15:57
أعلنت سفارة قطر لدى مصر، الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن وفاة 3 دبلوماسيين قطريين إثر حادث مروري في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث أوضحت أنهم توفوا "أثناء أدائهم مهام عملهم".

وقالت السفارة إن المتوفين هم: سعود بن ثامر آل ثاني وعبد الله غانم الخيارين وحسن جابر الجابر، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين هما عبد الله عيسى الكواري ومحمد عبد العزيز البوعينين.

وأكدت السفارة، في بيان، أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وقالت إنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم الأحد، حيث يتلقى المصابان حاليًا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقد أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها لحكومة وشعب دولة قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري، وعبرت عن تضامن المملكة مع أسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن وفدًا قطريًا برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انضم إلى المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين حركة حماس وكيان الاحتلال بمدينة شرم الشيخ بمصر، والتي تُوِّجت قبل أيام بإعلان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى.

مصر قطر
