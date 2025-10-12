خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي صور سيد شهداء الأمة السيد نصر الله في مقدمة قافلة أسطول الصمود المصري نحو غزة

لبنان

بعد أكثر من 4500 اعتداء.. وزير الخارجية يتحرّك أخيرًا ضد
لبنان

بعد أكثر من 4500 اعتداء.. وزير الخارجية يتحرّك أخيرًا ضد "إسرائيل" بمجلس الأمن

2025-10-12 18:28
78

بعد أكثر من 4500 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد سلسة من الاعتداءات والاغتيالات، وإثر مطالبات وطنية بالتحرّك الدبلوماسي لمواجهة العدوان الصهيوني وعدم الاكتفاء ببيانات "رفع العتب" والإدانة والاستنكار، تحرّك وزير الخارجية يوسف رجّي أخيرًا وبعد طول انتظار ضد "إسرائيل" في مجلس الأمن.

وأعطى رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية "الاسرائيلية" في 11 تشرين الاول 2025 غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا.

ويذكر أنّ الاعتداء الصهيوني على المصيلح أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة يالمؤسسات التجارية المستهدفة.

وطلب رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
العدو الصهيوني يواصل ممارساته التحريضية والاستفزازية ضد أهالي الجنوب
العدو الصهيوني يواصل ممارساته التحريضية والاستفزازية ضد أهالي الجنوب
لبنان منذ ساعتين
الرئيس بري: إصرارنا على إعادة الإعمار هو الردّ العملي على مخطط
الرئيس بري: إصرارنا على إعادة الإعمار هو الردّ العملي على مخطط "إسرائيل"
لبنان منذ ساعتين
السيد شكر: المقاومة ستبقى في موقع الدفاع عن لبنان حتى النصر الكامل
السيد شكر: المقاومة ستبقى في موقع الدفاع عن لبنان حتى النصر الكامل
لبنان منذ 3 ساعات
حسن حب الله يستقبل وفدًا من جبهة النضال الفلسطيني
حسن حب الله يستقبل وفدًا من جبهة النضال الفلسطيني
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
ما بعد الطوفان.. واقع نصر وسيادة.. ومرحلة إعداد وبناء وتطوير
ما بعد الطوفان.. واقع نصر وسيادة.. ومرحلة إعداد وبناء وتطوير
خاص العهد منذ 5 دقائق
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
فلسطين منذ 28 دقيقة
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص عصابات من عملاء الاحتلال في مدينة غزة
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص عصابات من عملاء الاحتلال في مدينة غزة
فلسطين منذ ساعة
شمخاني: لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد
شمخاني: لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة