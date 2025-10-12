خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
عربي ودولي

صور سيد شهداء الأمة السيد نصر الله في مقدمة قافلة أسطول الصمود المصري نحو غزة
عربي ودولي

2025-10-12 18:45
75

تقدم العلم الفلسطيني وصور سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد يحيى السنوار والأسرى القادة، قافلة أسطول الصمود المصري في شوارع القاهرة، في الطريق إلى مقر الهلال الأحمر في الإسماعلية، لتقديم المساعدات التي تم جمعها من الشعب المصري لإيصالها إلى أبناء غزة.

وتعبيرًا عن الوفاء لمن بذلوا التضحيات دفاعًا عن القضية الفلسطينية، يُلوح الشباب المصري في شوارع القاهرة بالكوفيات وأعلام فلسطين وصور قادة المقاومة تعبيرًا عن موقفهم المؤيد للمقاومة والقضية الفلسطينية وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

الكلمات المفتاحية
مصر غزة سيد شهداء الأمة
