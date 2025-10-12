تقدم العلم الفلسطيني وصور سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد يحيى السنوار والأسرى القادة، قافلة أسطول الصمود المصري في شوارع القاهرة، في الطريق إلى مقر الهلال الأحمر في الإسماعلية، لتقديم المساعدات التي تم جمعها من الشعب المصري لإيصالها إلى أبناء غزة.

وتعبيرًا عن الوفاء لمن بذلوا التضحيات دفاعًا عن القضية الفلسطينية، يُلوح الشباب المصري في شوارع القاهرة بالكوفيات وأعلام فلسطين وصور قادة المقاومة تعبيرًا عن موقفهم المؤيد للمقاومة والقضية الفلسطينية وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

