استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله، وفدًا قياديًا من جبهة النضال الفلسطيني ضمّ الأمين العام للجبهة أبو عدوي، وشهدي عطية سويدان مسؤول الجبهة في لبنان، وعضو المكتب السياسي نازك النابلسي، بحضور الشيخ عطالله حمود معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله.

وخلال اللقاء، تحدث أبو عدوي باسم الوفد، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله، لتجديد العهد والوفاء لنهجه المقاوم، ولقيادة حزب الله التي وقفت دومًا إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف المراحل.

وأضاف أبو عدوي أن الوفد جاء أيضًا لتهنئة الإخوة في المقاومة بالانتصار الموعود الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة، رغم المجازر المروّعة وحرب الإبادة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا أن هذا الانتصار شكّل محطة تاريخية في مسار الصراع مع الاحتلال.

كما وجّه الوفد التحية إلى محور الإسناد المتمثل في الجمهورية الإسلامية في إيران واليمن والعراق والمقاومة الباسلة في لبنان، على مواقفهم الثابتة إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته، مشيرًا إلى أن معركة طوفان الأقصى كشفت الوجوه المتخاذلة والمتآمرة وفضحت كل أشكال التطبيع والارتهان.

وأكد اللقاء أن العدو الصهيوني، ومن خلفه الولايات المتحدة الأميركية، فشلا في تحقيق أهدافهما بعد عامين من القتل والتجويع والحصار، سواء في ما يتعلق بإعادة الأسرى أو القضاء على حركة حماس وفصائل المقاومة أو تهجير الشعب الفلسطيني.

واختُتم اللقاء بالتشديد على أن إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ودماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى قد انتصرت على آلة الحقد الصهيوني في غزة، وأن المعركة أثبتت أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير الأرض وصون الكرامة.

