حققت النرويج فوزًا ساحقًا بنيجة 5-0 على كيان الاحتلال الصهيوني، أمس السبت 12 تشرين الأول/أكتوبر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وسط صيحات الاستهجان في أرجاء الملعب أثناء عزف النشيد "الإسرائيلي"، وعرض أعلام فلسطينية كبيرة ولافتة مكتوب عليها "دعوا الأطفال يعيشون" في المدرجات في إشارة للتعاطف مع أطفال غزة بسبب العدوان الصهيوني.

وفازت النرويج بعد أن أحرز إيرلينغ هالاند ثلاثية ليحتفل بهدفه الدولي رقم 50 ويقرب منتخب بلاده من التأهل إلى مونديال العام المقبل.

وشددت النرويج الإجراءات الأمنية قبل المباراة بسبب الاحتجاجات المقررة، وأغلقت المدرجات حول قسم من نحو 100 من مشجعي "إسرائيل" كانوا يلوحون بأعلامهم.

وكان قد تجمع مئات المؤيدين لفلسطين قبل مباراة اليوم للاحتجاج خارج البرلمان النرويجي، وارتدى العديد منهم قمصان المنتخب الفلسطيني.

وتجمع المحتجون خارج ملعب أوليفال حاملين الأعلام الفلسطينية التي طغت على المشهد والألعاب النارية، وتعهدوا بالاستمرار حتى انطلاق صفارة البداية، وعلقت على شرفات المباني المجاورة لافتات مؤيدة للفلسطينيين.

الكلمات المفتاحية