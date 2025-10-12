واصل العدو الصهيوني ممارساته الترهيبية والاستفزازية ضد الأهالي في منطقة النبطية بالجنوب، الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، من خلال ما تبثه محلّقاته من عبارات تحريضية.

فبعدما عمدت مسيّرة عصر اليوم إلى التحليق فوق بلدة يحمر الشقيف وتحريضها ضد تجمع أبناء القرى الجنوبية الحدودية الذي يطالب بإعادة الإعمار، عاودت محلّقة مساء اليوم إلى التحليق فوق بلدة النبطية الفوقا على علو متوسط وقامت ببث عبارات تحريضية وترهيبية.

وبالتزامن يسجل تحليق مكثف للطيران المسيّر الصهيوني فوق العديد من البلدات في منطقة النبطية.

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنّ الرسالة "الإسرائيلية" بمنع إعادة إعمار البلدات المدمرة وصلت على عجل "بتدمير المعدات والآليات التي تستخدم لرفع الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية التي من دونها لا يمكن الشروع في الإعمار".

وشدد على أنّ "إصرارنا على إعادة إعمار البلدات المدمّرة، وتأهيل البنى التحتية، هو الردّ العملي على مخطط "إسرائيل" بتحويل البلدات الحدودية، بقوّة النار، إلى منطقة عازلة منزوعة من السلاح، ويصعب العيش فيها، وأولى أولوياتنا إعادة بنائها وتأهيل مرافقها الحيوية وبناها التحتية".

