أكد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن الشعب البحريني يطالب بإطلاق سراح أبنائه الأحرار وإعادة حريتهم المسلوبة ظلمًا، مشددًا على أن هذا المطلب حقٌّ أصيل لا يُستجدى ولا يُمنّ به.

وقال سماحته في بيان صدر اليوم: "يطالب الشعب الحرّ الكريم في البحرين بإطلاق سراح أبنائه الأحرار وإعادة حريّتهم المسلوبة ظلماً، وهو بذلك إنّما يطالب بحقّه وحقّهم في الحريّة والعزّة والكرامة بعيداً عن أيّ منّة وإهانة وذلّة واستجداء"، مؤكدًا أن هذا الحق لا يقبل التنازل أو المساومة عليه لأنه مطالبة شرعية وقانونية وإنسانية ودينية.

وأضاف: "الحرية ليست منحة من أحد، بل هي منحة إلهية عظمى وشرف كبير للإنسانية، ولا يحق لأحد أن ينتزعها إلا بحكم شرعي واضح من الشريعة الإلهية العادلة"، لافتًا إلى أن من يقبعون في سجون البحرين لم يقترفوا جرمًا سوى مطالبتهم بالعدل ورفض الظلم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

وأشار آية الله قاسم إلى أن كرامة المجتمعات وأمنها وازدهارها لا تقوم إلا على أساس المطالبة بالحقوق، قائلًا: "لا يكرم مجتمع ولا يُعزّ ولا يأمن ولا يهنأ إذا غابت المطالبة بالحقوق وماتت حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وختم سماحته بالتذكير بأن الحركة الإصلاحية في البحرين التزمت بالسلمية منذ انطلاقها، رغم ما قوبلت به من ردٍّ رسمي عنيف تسبب في "تلف نفوس وهدم مقدسات ومصادرة واسعة للحريات".

