استُشهد في مدينة غزة، الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، بعد تعرضه لعملية اغتيال نفذتها عصابات تعمل لصالح الاحتلال "الإسرائيلي"، في وقت تشهد فيه المدينة جهودًا مكثفة لإعادة الأمن والاستقرار عقب وقف حرب الإبادة على القطاع.

ووفق ما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية، فقد قُتل الجعفراوي برصاص عائلة مرتبطة بأجهزة استخبارات الاحتلال، كانت تنشط في أعمال فوضى واغتيالات استهدفت شخصيات وطنية وإعلامية خلال الأسابيع الأخيرة.

ويُعدّ الجعفراوي من الصحفيين المعروفين في قطاع غزة، إذ عمل في تغطية الأحداث الميدانية وتوثيق الجرائم الصهيونية ضد المدنيين، وشارك في نقل معاناة الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي القطاع على مدار عامَين، على الرغم من استهداف كيان الاحتلال المتعمّد للعديد من الصحفيين الذين استشهد منهم 254 صحفيًا خلال العدوان.

وأكدت الجهات الأمنية في غزة، عزمها ملاحقة الجناة وكل من يثبت تورطه في التعامل مع الاحتلال أو المساس بأمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.

وكان قد قال مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة للجزيرة، إنّ "شهداء من الأجهزة الأمنية ارتقوا في اعتداء نفذته مليشيا مسلحة في مدينة غزة"، مشيرة إلى أنها "تحاصر مليشيا داخل مدينة غزة وتتعامل معها لضبط عناصرها".

وأضافت "المليشيا قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع". مشددة على أنها "مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل".

