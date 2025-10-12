خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ما بعد الطوفان.. واقع نصر وسيادة.. ومرحلة إعداد وبناء وتطوير

فلسطين

أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
فلسطين

أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة

2025-10-12 21:56
القيادي في حماس أكّد أنّ الاتصالات مستمرة للإفراج عن الأسرى من القادة
31

أكّد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ "المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى تحقيق التحرير، وبعد التحرير سيبقى السلاح للدفاع عن النفس"، مشيرًا إلى أنّ البحث في موضوع السلاح غير مطروح.

وفي ردّ على سؤال حول مغادرة قادة الحركة قطاع غزة، أجاب حمدان في مقابلة عبر قناة المنار: "لن يغادر أحد قطاع غزة، بل نحن نفكّر بعودة القادة إلى القطاع".

وقال حمدان: "نستذكر جميع شهدائنا، وكل من أسند المقاومة، ونستذكر سماحة السيّد حسن نصرالله، والسيّد هاشم صفي الدين".

وأشار إلى أنّ "العدو اضطرّ للتفاوض مع المقاومة، وبعد عامين (من العدوان) لم يستطع أن يستأصلها"، مضيفًا: "لا نثق بالاحتلال ولا بالضمانات، لأنّ العدو دائمًا يخرق الاتفاقات، ولكنه ليس في موقع العودة للحرب".

وكشف حمدان أنّه "لا تزال الاتصالات قائمة للإفراج عن الأسرى من القادة، وتعطيل خروجهم لن يوقف سعينا لاستعادتهم لاحقًا"، مشيرًا إلى أنّ "ابتزاز شعبنا بمقايضة الإعمار بحقّنا الوطني بالمقاومة لن نقبل به". وتابع: "هناك تحدّيات، ولكننا سنعالجها بحكمة".

وذكر أنّ "من يظنّ أنه يستطيع تنفيذ أيّ شيء عكس إرادة المقاومة وشعبنا والمشروع الوطني، فهو واهم"، مضيفًا: "نحن ملتزمون بما وقّعنا عليه بوقف العدوان وتبادل الأسرى، أمّا باقي الأمور فهي شأن داخلي نتّفق عليه"، لافتًا إلى أنّ "المقاومة ليست في مأزق، إنما فريق اتفاق أوسلو هم من في مأزق، فالشرعية لا يمنحها سوى الشعب الفلسطيني".

وأكّد القيادي في حماس، أسامة حمدان، أنّ "موقف إيران واضح، وقد عبّرت عن دعمها للقضية الفلسطينية والمقاومة، وقدّمت أثمانًا في سبيل ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "الفضل في هذا الإنجاز (وقف إطلاق النار في غزة) يعود أوّلًا لله، ثم لمن وقف إلى جانبنا من إيران واليمن والمقاومة في لبنان والعراق".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة
إقرأ المزيد
المزيد
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
فلسطين منذ 29 دقيقة
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص عصابات من عملاء الاحتلال في مدينة غزة
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص عصابات من عملاء الاحتلال في مدينة غزة
فلسطين منذ ساعة
داخلية غزّة تُعلن فتح باب العفو العام لتسوية أوضاع العصابات غير المتورطة بالقتل
داخلية غزّة تُعلن فتح باب العفو العام لتسوية أوضاع العصابات غير المتورطة بالقتل
فلسطين منذ 4 ساعات
الهدوء يسود غزة.. انتشال عشرات الشهداء وعودة نصف مليون فلسطيني 
الهدوء يسود غزة.. انتشال عشرات الشهداء وعودة نصف مليون فلسطيني 
فلسطين منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
ما بعد الطوفان.. واقع نصر وسيادة.. ومرحلة إعداد وبناء وتطوير
ما بعد الطوفان.. واقع نصر وسيادة.. ومرحلة إعداد وبناء وتطوير
خاص العهد منذ 6 دقائق
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
فلسطين منذ 29 دقيقة
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص عصابات من عملاء الاحتلال في مدينة غزة
استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي برصاص عصابات من عملاء الاحتلال في مدينة غزة
فلسطين منذ ساعة
شمخاني: لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد
شمخاني: لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة