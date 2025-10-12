خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"ولو أنها متأخرة".. الموسوي: توجيه سلام لتقديم شكوى لمجلس الأمن خطوة بالاتجاه الصحيح

2025-10-12 22:59
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في تصريح عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى أنّ "ما فعله رئيس الحكومة نواف سلام في توجيه وزير الخارجية (يوسف رجي) لتقديم شكوى إلى مجلس الامن الدولي ضد الاعتداءات "الإسرائيلية" الأخيرة على الجنوب خطوة في الاتجاه الصحيح، ولو أنها جاءت متأخرة".

وقال: "نتطلع إلى مزيد من تفعيل الدبلوماسية اللبنانية والخطوات الحكومية في هذا الاتجاه".

وكان قد أعطى رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية "الاسرائيلية" في 11 تشرين الاول 2025 غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا.

ويذكر أنّ الاعتداء الصهيوني على المصيلح أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة يالمؤسسات التجارية المستهدفة.

وطلب رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن.

