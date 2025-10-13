خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي "إسرائيل" دمّرت آليات مخصّصة لإعمار 38 قرية: غارة المصيلح توقظ السلطة من سُباتها

فلسطين

القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا
فلسطين

القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا

2025-10-13 08:50
73

أعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ "ما تم التوصّل إليه من اتفاق هو ثمرة صمود شعبنا وثبات مقاوميه"، مؤكّدة التزامها بالاتفاق وبالجداول الزمنيّة المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.

وقالت كتائب القسام في تصريحات عبر قناتها على "تلغرام" إنّ المقاومة "لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة"، مشيرة إلى أنّها سعت لذلك منذ الشهور الأولى، لكنها حمّلت الاحتلال مسؤولية إفشال الجهود "لحساباته الضيقة وإشباعًا لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية".

وأضافت أنّ العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوّقه الاستخباري ووفرة قوّته، "وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ، كما وعدت المقاومة منذ البداية".

واعتبرت الكتائب أنّ الاحتلال كان بإمكانه استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهور، لكنه "ظَلّ يماطل ويكابر وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".

ووجّهت الكتائب رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين الأحرار، قالت فيها إنّ "غزة ومقاومتها قدّمت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم"، معاهدةً إياهم بأن تظل قضيتهم "على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعًا".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني كتائب القسام الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى "الإسرائيلين"
فلسطين منذ ساعة
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
فلسطين منذ 5 ساعات
القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا
القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا
فلسطين منذ 5 ساعات
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
فلسطين منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق
رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق
عين على العدو منذ 9 دقائق
قراءة غربية:
قراءة غربية: "إسرائيل" قد تخرّب خطة ترامب لغزّة
مقالات منذ 12 دقيقة
عملية
عملية "بنيامينا": ضربة قاسية للواء "غولاني" في معقله
عين على العدو منذ ساعة
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى "الإسرائيلين"
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة