الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
خاص العهد

مشهديات من التجمّع الكشفي الكبير .. لوحة وطنية تفاعلية جامعة

2025-10-13 09:00
73
حسين جلول - مصور

صحافي لبناني
مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

11 مقالاً

أقامت جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) تجمّعًا كشفيًا كبيرًا في المدينة الرياضية في بيروت، حيث احتشد الآلاف من الكشفيين من مختلف المناطق اللبنانية.

تخلّل التجمّع عروضٌ كشفية مميّزة، وفقراتٌ إنشادية وتفاعلية عبّرت عن روح الانضباط والتعاون التي تميّز الحركة الكشفية في الجمعية، إلى جانب كلماتٍ شدّدت على أهمية الدور التربوي والرسالي للكشاف في بناء جيلٍ ملتزمٍ بالقيم والإيمان.

وشكّل هذا الحدث الكشفي الكبير لوحةً وطنيةً جامعةً عكست وحدة الصف وروح العمل الجماعي لدى أفراد كشافة الإمام المهدي (عج)، الذين جدّدوا العهد على متابعة المسيرة في خدمة المجتمع والوطن.
 

الكلمات المفتاحية
الشيخ نعيم قاسم السيد حسن نصر الله كشافة الامام المهدي (عج) إنا على العهد
مشاركة