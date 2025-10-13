Your browser does not support the video tag.

أقامت جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) تجمّعًا كشفيًا كبيرًا في المدينة الرياضية في بيروت، حيث احتشد الآلاف من الكشفيين من مختلف المناطق اللبنانية.

تخلّل التجمّع عروضٌ كشفية مميّزة، وفقراتٌ إنشادية وتفاعلية عبّرت عن روح الانضباط والتعاون التي تميّز الحركة الكشفية في الجمعية، إلى جانب كلماتٍ شدّدت على أهمية الدور التربوي والرسالي للكشاف في بناء جيلٍ ملتزمٍ بالقيم والإيمان.

وشكّل هذا الحدث الكشفي الكبير لوحةً وطنيةً جامعةً عكست وحدة الصف وروح العمل الجماعي لدى أفراد كشافة الإمام المهدي (عج)، الذين جدّدوا العهد على متابعة المسيرة في خدمة المجتمع والوطن.



الكلمات المفتاحية