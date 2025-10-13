سلّمت كتائب القسام اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025) الدفعة الأولى من الأسرى الصهاينة إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة على أن تليها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى عند العاشرة صباحًا.

وتضمنت العملية استلام الصليب الأحمر لـ7 أسرى صهاينة من أصل 20 ضمن المرحلة الأولى التي بدأت عند الساعة الثامنة صباحًا، حيث تم نقلهم من شمال قطاع غزة إلى نقاط الاستلام المحددة، على أن تليها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى عند العاشرة صباحًا.

وبحسب المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء في قطاع غزة على دفعتين ويبلغ عددهم 20 شخصًا، إضافة إلى تسليم 28 جثة، تدريجيًا، بحسب التقدم الذي سيحدث لاستخراجها من تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.

وأعلنت القسام، أنها قررت الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم: 1- بار أبراهام كوبرشتاين 2- أفيتار دافيد 3- يوسف حاييم أوحانا 4- سيغيف كالفون 5- أفيناتان أور 6- إلكانا بوحبوط 7- ماكسيم هيركين 8- نمرود كوهين 9- متان تسنغاوكر 10- دافيد كونيو 11- إيتان هورن 12- متان أنغريست 13- إيتان مور 14- غالي بيرمان 15- زيف بيرمان 16- عمري ميران 17- ألون أوهل 18- غاي جلبوع-دلال 19- روم براسلافسكي 20- أريئيل كونيو.

في حين نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، قائميتن بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وضمت القائمة الأولى 250 من الأسرى أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، فيما ضمت القائمة الثانية أسماء 1718 من أسرى وأسيرات قطاع غزة.

