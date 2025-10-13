خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الوضع الإقليمي المتبدل يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية

فلسطين

القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
فلسطين

القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة

2025-10-13 09:28
84

سلّمت كتائب القسام اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025) الدفعة الأولى من الأسرى الصهاينة إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة على أن تليها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى عند العاشرة صباحًا.

وتضمنت العملية استلام الصليب الأحمر لـ7 أسرى صهاينة من أصل 20 ضمن المرحلة الأولى التي بدأت عند الساعة الثامنة صباحًا، حيث تم نقلهم من شمال قطاع غزة إلى نقاط الاستلام المحددة، على أن تليها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى عند العاشرة صباحًا.

وبحسب المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء في قطاع غزة على دفعتين ويبلغ عددهم 20 شخصًا، إضافة إلى تسليم 28 جثة، تدريجيًا، بحسب التقدم الذي سيحدث لاستخراجها من تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.

وأعلنت القسام، أنها قررت الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم: 1- بار أبراهام كوبرشتاين 2- أفيتار دافيد 3- يوسف حاييم أوحانا 4- سيغيف كالفون 5- أفيناتان أور 6- إلكانا بوحبوط 7- ماكسيم هيركين 8- نمرود كوهين 9- متان تسنغاوكر 10- دافيد كونيو 11- إيتان هورن 12- متان أنغريست 13- إيتان مور 14- غالي بيرمان 15- زيف بيرمان 16- عمري ميران 17- ألون أوهل 18- غاي جلبوع-دلال 19- روم براسلافسكي 20- أريئيل كونيو.

في حين نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، قائميتن بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وضمت القائمة الأولى 250 من الأسرى أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، فيما ضمت القائمة الثانية أسماء 1718 من أسرى وأسيرات قطاع غزة.

المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى "الإسرائيلين"
فلسطين منذ ساعة
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
فلسطين منذ 5 ساعات
القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا
القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا
فلسطين منذ 5 ساعات
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
أسامة حمدان: المقاومة لن تسلّم سلاحها حتى التحرير.. ونفكر بعودة قادة الحركة إلى غزة
فلسطين منذ 16 ساعة
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى "الإسرائيلين"
فلسطين منذ ساعة
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
فلسطين منذ 5 ساعات
القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا
القسام: ملتزمون بالاتفاق ما التزم الاحتلال.. وقضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا
فلسطين منذ 5 ساعات
الهدوء يسود غزة.. انتشال عشرات الشهداء وعودة نصف مليون فلسطيني 
الهدوء يسود غزة.. انتشال عشرات الشهداء وعودة نصف مليون فلسطيني 
فلسطين منذ يوم
