الشاي والقهوة يحسِّنان من فعالية علاج السرطان 
2025-10-13 10:17
56

كشفت دراسة جديدة أن شرب الشاي والقهوة يحسّن نتائج علاج السرطان، وذلك بفضل دورهما الوقائي المحتمل ضد المرض.

وارتبط تناول كميات كبيرة من القهوة أو الشاي بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 24%، بينما وجدت الدراسة فوائد لكلا المشروبين، فيما كشفت النتائج عن تأثير أقوى للشاي مقارنة بالقهوة.

وأجرى الدراسة باحثون من المعهد الأوروبي لعلم الأورام في إيطاليا، ونُشرت نتائجها في مجلة أسباب السرطان ومكافحته.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "يبدو أن هناك العديد من المسارات "الأيضية" التي يمكن للقهوة والشاي تعديلها من أجل إبطاء تطور الورم وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة".

وكان قد فحص الفريق في تحليلهم 26 دراسة، شملت أكثر من 40 ألف مريض بالسرطان، من جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا وأستراليا بين عامي 1993 و2023.

وقارن الباحثون مستويات الاستهلاك العالية والمنخفضة للقهوة والشاي - التي قُيّمت قبل التشخيص وبعده - في ما يتعلق بتكرار الإصابة بالسرطان وتطوره والوفاة.

وشمل ذلك كلا من القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين، بالإضافة إلى الشاي الأسود والأخضر (ولكن ليس شاي الأعشاب).

واكتشف الباحثون أيضًا علاقة بين الجرعة والاستجابة، كاشفين أن كل كوب إضافي من القهوة أو الشاي قلل بشكل ملحوظ من خطر تطور هذه السرطانات، وبلغت هذه النسبة نحو 10%، مع اختلافات طفيفة تبعًا لنوع السرطان.

