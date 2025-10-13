وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تل أبيب" لإلقاء كلمة أمام "الكنيست"، قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ في مصر للمشاركة في قمة، يحضرها عدد من قادة العالم، وتركز على سبل إنهاء الحرب على غزة.

وكان في استقباله، في المطار، كلا من رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان قد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في غزة انتهت، وأن اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد، واصفًا زيارته للمنطقة بأنها تاريخية ومميّزة.

وردًا عن سؤال للصحفيين، خلال توجهه إلى الأراضي المحتلة ومن ثم مصر على متن الطائرة الرئاسية، عمّ إذا كان واثقًا من انتهاء الحرب في غزة، قال: "الحرب انتهت.. حسنًا؟ هل فهمتم؟". وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم سيصمد، مضيفًا أن غزة تبدو مثل موقع هُدم. وجدّد الرئيس الأميركي تأكيده أنه سيجري تشكيل "مجلس سلام" سريعًا من أجل غزة.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب بنتنياهو، في مكتبه في الكنيست، ثم يجتمع بعائلات الأسرى الصهاينة، قبل أن يتوجه إلى مصر للتوقيع على "اتفاق" إنهاء الحرب على غزة.





