خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي يوميات أولي البأس | 13 تشرين الأول 2024

خاص العهد

خاص العهد

تحيّة طرابلسيّة للمقاومة في غزّة ولبنان .. معكم حتى التحرير الكامل

2025-10-13 12:24
58
غنوة سكاف - مراسل

66 مقالاً

وجّه ناشطون من مدينة طرابلس تحيّة دعمٍ وإكبارٍ للمقاومة في غزّة ولبنان، مؤكدين أنّ نصر غزّة هو نصرٌ لكلّ فلسطين، وهزيمةٌ للكيان الصهيوني وداعميه.

وأعرب الطرابلسيّون عن شكرهم لجميع الشهداء الذين قدّموا دماءهم فداءً للقضيّة، وفي مقدّمتهم سيّد شهداء الأمّة السيّد حسن نصرالله، الذي كان له الفضل الكبير في تحقيق الانتصارات. كما جدّدوا العهد بالتمسّك بنهج المقاومة حتى التحرير الكامل.
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس السيد حسن نصر الله طرابلس والشمال إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
يوميات أولي البأس | 13 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 13 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ ساعتين
تحيّة طرابلسيّة للمقاومة في غزّة ولبنان .. معكم حتى التحرير الكامل
تحيّة طرابلسيّة للمقاومة في غزّة ولبنان .. معكم حتى التحرير الكامل
خاص العهد منذ ساعتين
بالتفاصيل.. إنجازات عديدة لوزارة الصحة خلال أشهر
بالتفاصيل.. إنجازات عديدة لوزارة الصحة خلال أشهر
خاص العهد منذ ساعتين
مشهديات من التجمّع الكشفي الكبير .. لوحة وطنية تفاعلية جامعة
مشهديات من التجمّع الكشفي الكبير .. لوحة وطنية تفاعلية جامعة
خاص العهد منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
القيادة الكاريزمية.. كيف تحوّل السيد نصر الله إلى رمز أبدي للقضية الفلسطينية؟
القيادة الكاريزمية.. كيف تحوّل السيد نصر الله إلى رمز أبدي للقضية الفلسطينية؟
مقالات منذ 46 دقيقة
كاتب أميركي: خطة ترامب لغزة لا تتعاطى مع جذور الأزمة
كاتب أميركي: خطة ترامب لغزة لا تتعاطى مع جذور الأزمة
ترجمات منذ ساعة
المهرجان الكشفي الأضخم: رسالة هوية ومقاومة تتجاوز الحدود
المهرجان الكشفي الأضخم: رسالة هوية ومقاومة تتجاوز الحدود
مقالات منذ ساعة
تحيّة طرابلسيّة للمقاومة في غزّة ولبنان .. معكم حتى التحرير الكامل
تحيّة طرابلسيّة للمقاومة في غزّة ولبنان .. معكم حتى التحرير الكامل
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة