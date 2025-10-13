Your browser does not support the video tag.

وجّه ناشطون من مدينة طرابلس تحيّة دعمٍ وإكبارٍ للمقاومة في غزّة ولبنان، مؤكدين أنّ نصر غزّة هو نصرٌ لكلّ فلسطين، وهزيمةٌ للكيان الصهيوني وداعميه.



وأعرب الطرابلسيّون عن شكرهم لجميع الشهداء الذين قدّموا دماءهم فداءً للقضيّة، وفي مقدّمتهم سيّد شهداء الأمّة السيّد حسن نصرالله، الذي كان له الفضل الكبير في تحقيق الانتصارات. كما جدّدوا العهد بالتمسّك بنهج المقاومة حتى التحرير الكامل.



