لبنان

جذور لا تُقتلع.. افتتاح المدرسة الثانوية في المجمع المدرسي المؤقت في ميس الجبل
لبنان

جذور لا تُقتلع.. افتتاح المدرسة الثانوية في المجمع المدرسي المؤقت في ميس الجبل

2025-10-13 13:53
64

في وجه الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الجنوب، تتجلى أعظم صور الصمود. لم يرحل الجنوبيون، بل ظلوا جذورًا في أرضهم، يزرعون الأمل، ويُرمّمون بيوتهم ومدارسهم ومحالهم كلما دمرها العدوان.

وفي مشهد جديد من مشاهد مقاومة الأهالي في جنوب لبنان، افتُتح صباح اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025) العام الدراسي في المدرسة الثانوية في المجمع المدرسي المؤقت في ميس الجبل، حيث توجّه المدير الأستاذ فرج بدران بكلمةٍ ترحيبيةٍ إلى المعلمين والطلاب، شدّد فيها على ضرورة الصمود ومواصلة المسيرة التعليمية رغم كل الظروف.

وأكد أنّ العدو كان يطمح إلى إيقاف الحركة العلمية في البلدات الحدودية، لكن إرادة الحياة والعلم أقوى من كل محاولاته، وأنّ المدرسة ستبقى ساحة مقاومة بالعلم والعزيمة والإيمان بالمستقبل.
 

لبنان الجنوب ميس الجبل
