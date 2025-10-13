يصل رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو غدًا الى الأراضي المحتلة، بعد أن يُشارك اليوم في مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بحسب صحيفة "معاريف"، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت إندونيسيا قريبة من التوصل إلى اتفاق تطبيع مع "إسرائيل".

وأشارت "معاريف" الى أن إندونيسيا هي الدولة الإسلامية الأكبر في العالم، وليس لدى "إسرائيل" حاليًا أي علاقات دبلوماسية رسمية معها.

في السنوات الأخيرة، ذُكرت إندونيسيا كمرشحة محتملة للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الاختراق المرجو لم يتحقق حتى الآن.

وقبل نحو شهر، ألقى الرئيس الإندونيسي خطابًا إيجابيًا تجاه "إسرائيل" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه "ضرورة احترام العالم لحق "إسرائيل" في العيش بأمان"، وفق تعبيره، وتعهّد بأنه فور اعتراف "إسرائيل" بفلسطين، "ستعترف بلاده على الفور فورًا بـ"إسرائيل" كـ"دولة"، وأنهى خطابه حتى بكلمة "سلام" باللغة العبرية.

الكلمات المفتاحية