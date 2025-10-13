خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

عين على العدو

رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق
عين على العدو

رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق

2025-10-13 14:34
14

يصل رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو غدًا الى الأراضي المحتلة، بعد أن يُشارك اليوم في مؤتمر شرم الشيخ، إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بحسب صحيفة "معاريف"، قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت إندونيسيا قريبة من التوصل إلى اتفاق تطبيع مع "إسرائيل".

وأشارت "معاريف" الى أن إندونيسيا هي الدولة الإسلامية الأكبر في العالم، وليس لدى "إسرائيل" حاليًا أي علاقات دبلوماسية رسمية معها.

في السنوات الأخيرة، ذُكرت إندونيسيا كمرشحة محتملة للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، إلا أن الاختراق المرجو لم يتحقق حتى الآن. 

وقبل نحو شهر، ألقى الرئيس الإندونيسي خطابًا إيجابيًا تجاه "إسرائيل" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيه "ضرورة احترام العالم لحق "إسرائيل" في العيش بأمان"، وفق تعبيره، وتعهّد بأنه فور اعتراف "إسرائيل" بفلسطين، "ستعترف بلاده على الفور فورًا بـ"إسرائيل" كـ"دولة"، وأنهى خطابه حتى بكلمة "سلام" باللغة العبرية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني التطبيع اندونيسيا
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق
رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق
عين على العدو منذ 15 دقيقة
عملية
عملية "بنيامينا": ضربة قاسية للواء "غولاني" في معقله
عين على العدو منذ ساعة
عميد في الاحتياط
عميد في الاحتياط "الإسرائيلي": تهديد قادم إلينا إذا لم نتحرّك
عين على العدو منذ ساعتين
مسؤول سابق في الشاباك: صفقة الأسرى قد تتحوّل إلى
مسؤول سابق في الشاباك: صفقة الأسرى قد تتحوّل إلى "أوسلو" جديدة
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق
رئيس إندونيسيا يزور الأراضي المحتلة: اتفاق تطبيع على الطريق
عين على العدو منذ 15 دقيقة
قراءة غربية:
قراءة غربية: "إسرائيل" قد تخرّب خطة ترامب لغزّة
مقالات منذ 18 دقيقة
عملية
عملية "بنيامينا": ضربة قاسية للواء "غولاني" في معقله
عين على العدو منذ ساعة
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى "الإسرائيلين"
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة