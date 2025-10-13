خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي أسرى لبنان.. متى تسأل الدولة عنهم؟

فلسطين

حماس: لم ينجح نتنياهو وجيشه بتحرير أسراه بالقوة واضطر للرضوخ لشروط المقاومة
فلسطين

حماس: لم ينجح نتنياهو وجيشه بتحرير أسراه بالقوة واضطر للرضوخ لشروط المقاومة

2025-10-13 14:59
66

أعلنت حركة حماس أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة، أفرجت عن أسرى الاحتلال الـ 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

ولفتت الحركة إلى أنها بهذه الخطوة أكدت التزامها بتنفيذ التزاماتها، مشددة على أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتّب عليه من التزامات بموجب الاتفاق، واستكمال تنفيذ بنوده كافة.

وقالت "إن تحرير أسرانا الأبطال، ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية الذين قضوا عقودًا طويلة خلف القضبان، هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة، وأبنائه في المقاومة الباسلة، وهو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها، وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر أمام بطش النازيين الجدد".

وتابعت: "لم ينجح نتنياهو وجيشه على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة، واضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة، التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل، وإنهاء حرب الإبادة".

وأردفت: "لقد بذلت المقاومة كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، رغم محاولات مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلّص منهم، وذلك في وقت يتعرّض فيه أسرانا في سجون الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل".

وختمت: "ستبقى قضية الأسرى على رأس الأولويات الوطنية لشعبنا ومقاومته، ولن يهدأ لشعبنا الفلسطيني بالٌ إلا بتحرير آخر أسير من سجون النازيين الجدد، وإزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة
إقرأ المزيد
المزيد
النخالة: تحریر باقي الأسرى الفلسطینیین من سجون الاحتلال لن یَسْقط من أولویات المقاومة
النخالة: تحریر باقي الأسرى الفلسطینیین من سجون الاحتلال لن یَسْقط من أولویات المقاومة
فلسطين منذ ساعة
حماس: لم ينجح نتنياهو وجيشه بتحرير أسراه بالقوة واضطر للرضوخ لشروط المقاومة
حماس: لم ينجح نتنياهو وجيشه بتحرير أسراه بالقوة واضطر للرضوخ لشروط المقاومة
فلسطين منذ 5 ساعات
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى
المقاومة تكسر قيد الفلسطينين وتفرج عن الأسرى "الإسرائيلين"
فلسطين منذ 7 ساعات
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
القسام تُسلّم أول دفعة من الأسرى الصهاينة في غزة
فلسطين منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
النخالة: تحریر باقي الأسرى الفلسطینیین من سجون الاحتلال لن یَسْقط من أولویات المقاومة
النخالة: تحریر باقي الأسرى الفلسطینیین من سجون الاحتلال لن یَسْقط من أولویات المقاومة
فلسطين منذ ساعة
لقاء رياضيّ يكسر رهبة الأوروبيين تجاه
لقاء رياضيّ يكسر رهبة الأوروبيين تجاه "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعتين
لبنان بلا سيادة جوية.. استباحة جوية استخباراتية
لبنان بلا سيادة جوية.. استباحة جوية استخباراتية
لبنان منذ ساعتين
ترامب من
ترامب من "الكنيست": السلام بالقوّة
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة