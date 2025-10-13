جدّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تأكيده أنّ "سياسة العقوبات وفرض الضغوط لا تحقّق ثمارها بسهولة مع بلد مثل إيران الذي تَحُدُّه 16 دولة جارة".

وقال بزشكيان، الاثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، خلال تَرؤُّسه اجتماعًا لمحافِظي البلاد، في طهران: "لو استطعنا أنْ ندير تفاعلاتنا بنحو جيّد مع الجيران، عند ذلك سنتمكّن من التغلُّب على الضغوط"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "نحن في إيران لا نريد فرض إرادتنا على أحد، لكنّنا في الوقت نفسه لا نرضخ للضغوط، ولا ننحني أمام الغطرسة. إنّنا لا نطمع في أرض أحد لكنّنا سنفقأ، بتكاتفنا وتعاوننا وتضامننا، العين التي تطمع في أرضنا". وتابع: "لن نستسلم للقوة ولن ننحني امام التنمر".

كما وجّه بزشكيان وزيرَ الداخلية الإيرانية؛ إسكندر مومني، بالتشاور مع رؤساء المحافظات الحدودية، لـ"تنظيم خطة بشأن التفاعل والتعاون مع نظيراتها في الدول المجاورة"، بحسب "إرنا".

وفي جانب آخر من تصريحاته خلال اجتماعه مع المحافظين، نوّه الرئيس الإيراني بـ"شعار "تحقيق العدالة" الذي وضعته الحكومة الـ14 نُصْبَ برامجها"، قائلًا: "إنّ الهدف من اختيار هذا الشعار هو نبذ الخلافات والفرقة وتعزيز الأواصر وترسيخ المودّة في البلاد".

الكلمات المفتاحية