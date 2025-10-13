استغربت جمعية "وتعاونوا" قرار شركة Whish Money بإغلاق حساب التبرعات الخاص بها، بشكل يتماهى مع الإجراءات التي تحرم الجنوبيين من المساعدات، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى تعطيل جهود إعادة الإعمار ودعم أهالي الجنوب.

وقالت الجمعية في بيان: "أهلنا الكرام، أهل الخير والعطاء. منذ انطلاقة جمعيتنا "وتعاونوا"، كنا نستند إلى كرم إسهاماتكم التي مكّنتنا من توسيع مظلة "الأمان الاجتماعي" فوق العائلات المتعففة والمتعثرة في مختلف المناطق، فحمتها وساعدتها على بلوغ الاستقرار الاجتماعي".

أضافت: "وحين تعذّر وصول إسهاماتكم عبر بعض القنوات، سعينا لإيجاد بدائل تتيح استمرار تدفق هذا العطاء، عبر حسابنا في القرض الحسن أو من خلال شركات إرسال الأموال المعتمدة".

وتابعت الجمعية في بيانها: "لكننا فوجئنجنوب ا مؤخرًا بقيام شركة Whish Money بإغلاق حسابنا المخصص لجمع التبرعات، رغم تقديمنا كلّ المستندات المطلوبة لإعادة تفعيله، ما عرّض خططنا ومشاريعنا، خصوصًا في القرى الحدودية، لخطر التوقف. ويؤسفنا أن يأتي هذا القرار ضمن سلسلة ممارسات تهدف إلى تعطيل جهود الإعمار ودعم الأهالي، من استهداف منشآت ومؤسسات، إلى إقفال حسابات الناشطين العاملين في الإغاثة".

وأردفت: "إننا نستغرب أن تصل شركة لبنانية إلى هذا الحد من التماهي مع هذه الإجراءات التي تحرم الجنوبيين من المساعدات التي يحتاجونها".

وختمت جمعية "وتعاونوا" بيانها بالقول: "وعليه، نرجو منكم التوقف عن إرسال الأموال إلى الحساب المرتبط برقم الهاتف 70826533 لدى شركة Whish Money.. والتواصل معنا عبره لتحديد الطريقة الأنسب والأسرع لتسليم إسهاماتكم، كما نذكر أننا نواصل تلقي إسهاماتكم عبر حساب الجمعية لدى "مؤسسة القرض الحسن" رقم: 1 - 0 - 32 – 817".

