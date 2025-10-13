خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي تبعات الإغلاق تتكشّف: الولايات المتحدة رهينة صراع ترامب - الديمقراطيين

لبنان

جمعية
لبنان

جمعية "وتعاونوا": قرار Whish Money يهدف لتعطيل جهود الإعمار ودعم أهالي الجنوب

2025-10-13 21:20
استغربت تماهي شركة Whish Money مع الإجراءات التي تحرم الجنوبيين من المساعدات 
94

استغربت جمعية "وتعاونوا" قرار شركة Whish Money بإغلاق حساب التبرعات الخاص بها، بشكل يتماهى مع الإجراءات التي تحرم الجنوبيين من المساعدات، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى تعطيل جهود إعادة الإعمار ودعم أهالي الجنوب.
وقالت الجمعية في بيان: "أهلنا الكرام، أهل الخير والعطاء. منذ انطلاقة جمعيتنا "وتعاونوا"، كنا نستند إلى كرم إسهاماتكم التي مكّنتنا من توسيع مظلة "الأمان الاجتماعي" فوق العائلات المتعففة والمتعثرة في مختلف المناطق، فحمتها وساعدتها على بلوغ الاستقرار الاجتماعي".

أضافت: "وحين تعذّر وصول إسهاماتكم عبر بعض القنوات، سعينا لإيجاد بدائل تتيح استمرار تدفق هذا العطاء، عبر حسابنا في القرض الحسن أو من خلال شركات إرسال الأموال المعتمدة".

وتابعت الجمعية في بيانها: "لكننا فوجئنجنوب ا مؤخرًا بقيام شركة Whish Money بإغلاق حسابنا المخصص لجمع التبرعات، رغم تقديمنا كلّ المستندات المطلوبة لإعادة تفعيله، ما عرّض خططنا ومشاريعنا، خصوصًا في القرى الحدودية، لخطر التوقف. ويؤسفنا أن يأتي هذا القرار ضمن سلسلة ممارسات تهدف إلى تعطيل جهود الإعمار ودعم الأهالي، من استهداف منشآت ومؤسسات، إلى إقفال حسابات الناشطين العاملين في الإغاثة".

وأردفت: "إننا نستغرب أن تصل شركة لبنانية إلى هذا الحد من التماهي مع هذه الإجراءات التي تحرم الجنوبيين من المساعدات التي يحتاجونها".

وختمت جمعية "وتعاونوا" بيانها بالقول: "وعليه، نرجو منكم التوقف عن إرسال الأموال إلى الحساب المرتبط برقم الهاتف 70826533 لدى شركة Whish Money.. والتواصل معنا عبره لتحديد الطريقة الأنسب والأسرع لتسليم إسهاماتكم، كما نذكر أننا نواصل تلقي إسهاماتكم عبر حساب الجمعية لدى "مؤسسة القرض الحسن" رقم: 1 - 0 - 32 – 817".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب حملة وتعاونوا العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
إقرأ المزيد
المزيد
ناصر الدين: نأمل بأنْ تنعكس التطورات الإقليمية إيجابًا على لبنان
ناصر الدين: نأمل بأنْ تنعكس التطورات الإقليمية إيجابًا على لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
جمعية
جمعية "وتعاونوا": قرار Whish Money يهدف لتعطيل جهود الإعمار ودعم أهالي الجنوب
لبنان منذ 3 ساعات
بيرم في ذكرى شهداء السلطانية: متمسكون بأوراق القوة وأساسها المقاومة وبإعادة الإعمار
بيرم في ذكرى شهداء السلطانية: متمسكون بأوراق القوة وأساسها المقاومة وبإعادة الإعمار
لبنان منذ 6 ساعات
وفد أمهات وعوائل شهداء مخيّمَي صبرا وشاتيلا يزور مرقد سيد شهداء الأمة
وفد أمهات وعوائل شهداء مخيّمَي صبرا وشاتيلا يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
ناصر الدين: نأمل بأنْ تنعكس التطورات الإقليمية إيجابًا على لبنان
ناصر الدين: نأمل بأنْ تنعكس التطورات الإقليمية إيجابًا على لبنان
لبنان منذ 3 ساعات
جمعية
جمعية "وتعاونوا": قرار Whish Money يهدف لتعطيل جهود الإعمار ودعم أهالي الجنوب
لبنان منذ 3 ساعات
بيرم في ذكرى شهداء السلطانية: متمسكون بأوراق القوة وأساسها المقاومة وبإعادة الإعمار
بيرم في ذكرى شهداء السلطانية: متمسكون بأوراق القوة وأساسها المقاومة وبإعادة الإعمار
لبنان منذ 6 ساعات
لبنان بلا سيادة جوية.. استباحة جوية استخباراتية
لبنان بلا سيادة جوية.. استباحة جوية استخباراتية
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة