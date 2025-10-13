أکّد أمین المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علی لاریجاني، أنّ "الاستقبال الحافل والمهیب الذي خصّ به الشعب الفلسطیني الشجاع والمظلوم الأسرى المحرَّرین، یُظهر بوضوح مَن هو الطرف المنتصر الحقیقي".

وقال لاریجاني، في منشور على منصة "أكس" تعلیقًا على تحریر الأسرى الفلسطینیین من سجون الکیان الصهيوني، إنّ "الاستقبال الحماسي والمهیب الذي أقامه الشعب الفلسطيني الشجاع والمظلوم للأسرى المحرَّرین أظهر بوضوح أيّ طرف هو المنتصر".

وأضاف: "الکیان الصهيوني یرى الآن مِن خلال الصور کیف أنّ مکانة حرکة حماس وخط المقاومة قد ارتفعت في قلوب الناس بعد عامَین من القتل الوحشي".

وکان الاحتلال قد أطلق، صباح اليوم، سراح 2000 أسير فلسطیني، هم الدفعة الأولى من الأسرى المحرَّرین ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حیث استقبلهم الفلسطينيون وعائلاتهم بالهتافات والتکبیر والفرح الغامر.

