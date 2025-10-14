استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء (14 تشرين الأول/أكتوبر 2024)، جراء إطلاق نار وقصف من مُسيّرات هجومية للاحتلال شرقي غزة وخان يونس، في حين استشهد مواطنان متأثرين بإصابتهما في قصف سابق على مدينة خان يونس، في ثاني يوم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين جراء إطلاق طائرات مُسيّرة "إسرائيلية"، من نوع "كواد كوبتر"، النار على مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد مواطن رابع وإصابة آخر بقصف مُسيّرة "إسرائيلية" في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

كما أصيب مواطنان آخران بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في أثناء محاولتهما تفقد منزليهما في جنوب مدينة خان يونس. وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات في مخيم حلاوة في جباليا، جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال في تلك المنطقة.

إلى ذلك، استشهد مواطنان صباح اليوم الثلاثاء، متأثرين بإصابتيهما بقصف "إسرائيلي" سابق، شرقي خان يونس، جنوب القطاع، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار في عدة محاور. وقالت مصادر محلية: "إن المواطن عبد اللطيف عدنان أبو طعيمة استشهد جراء إصابته بقصف "إسرائيلي"، قبل خمسة أشهر، على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس".

كما استشهدت المواطنة جودي جميل فياض متأثرة بجروح أصيبت بها، في قصف سابق، على مدينة خان يونس، وفقًا للمصادر.

وفي إطار انتهاكات قوات الاحتلال لوقف الحرب، أطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار شمالي رفح وسط تحليق متواصل لطائرات مُسيّرة على مستوى منخفض في منطقة الشاكوش شمالي مواصي رفح.

