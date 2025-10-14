خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الحجار من طرابلس: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

عين على العدو

ضباط صهاينة ينتقدون خطة الانتشار على امتداد
عين على العدو

ضباط صهاينة ينتقدون خطة الانتشار على امتداد "الخط الأصفر" في غزة‎

2025-10-14 11:44
52

وجّه ضباط ومقاتلون صهاينة خرجوا نهاية الأسبوع في استراحة من مناطق انتشارهم داخل قطاع غزة انتقاداتٍ لاختيار النقاط التي سيتموضع فيها جيش الاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية، بالقرب ممّا يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط حدودي وهمي يفصل بين المنطقة التي يسيطر عليها الجيش "الإسرائيلي"  وتلك المسموح للسكان الفلسطينيين بالحركة فيها على طول القطاع.


ينقل المراسل العسكري في موقع والا أمير بحبوط عن أحد الضباط قوله "هناك عدة مواقع ينتشر فيها الجيش "الإسرائيلي" لتأمين الخط، بعضها يبدو وكأنه اختير بالصدفة، وبعضها يتمتع بقدرة دفاعية عالية. فمثلًا، هناك مواقع تقع في أماكن مرتفعة تتيح المراقبة والسيطرة بالنيران، لكن في المقابل توجد مواقع أخرى منخفضة قريبة من مبانٍ فلسطينية خارجة عن سيطرتنا، يمكن منها الوصول بسهولة إلى القوات أو إطلاق النار عليها أو جمع معلومات استخبارية عنها".

ضابط آخر أشار إلى أنه "كان من الأفضل التراجع في بعض المناطق داخل الأراضي الفلسطينية بضع خطوات لاختيار مواقع أكثر أمانًا تتيح للقوات الدفاع عن نفسها بشكل أفضل. لا يمكن الآن تفجير المباني لإعادة تشكيل المجال في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية "الإسرائيلية". الجميع متردّدون الآن بشأن إدخال الجرافات إلى هذا الخط، فقد أُجّل كلّ شيء إلى ما بعد عودة الأسرى. الوضع حسّاس للغاية"، وتوقّع أن "يتمّ إدخال المزيد من وسائل التحصين مثل مكعبات الخرسانة، وجدران إسمنتية، ومنشآت مقاومة للرصاص".

كذلك صرّح جنود احتياط لموقع "والا" بأن بعض المنازل تقع مقابل مواقع الجيش "الإسرائيلي"، ويمكن أن تُستخدم كنقاط للقنص، كما توجد في بعض المواقع مبانٍ أعلى من مواقع تمركز القوات، ما يتيح مراقبتها بسهولة".

في المقابل، رفض جيش الاحتلال بشدة الادّعاءات بأن اختيار المواقع تمّ على عجل، مؤكدًا أن مناقشاتٍ كثيرة جرت قبل تحديد مواقع الانتشار، وذلك وفقًا لـ"الخط الأصفر" الذي أقرّه المستوى السياسي. 


هذا وتحدثت مصادر في جيش الاحتلال أنه من المحتمل إجراء تعديلات ميدانية في المناطق الخاضعة للسيطرة العملياتية "الإسرائيلية"، وفقًا لما يسمح به الاتفاق.

الكلمات المفتاحية
غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
"الخوارزميات القاتلة" توظيف تكنولوجي في الإبادة
عين على العدو منذ 3 ساعات
آفي أشكنازي: هكذا كان يجب على هرتسوغ ولابيد أن يتصرفا
آفي أشكنازي: هكذا كان يجب على هرتسوغ ولابيد أن يتصرفا
عين على العدو منذ 3 ساعات
ضباط صهاينة ينتقدون خطة الانتشار على امتداد
ضباط صهاينة ينتقدون خطة الانتشار على امتداد "الخط الأصفر" في غزة‎
عين على العدو منذ 5 ساعات
صحافي صهيوني: في عصر ترامب
صحافي صهيوني: في عصر ترامب "إسرائيل" معزولة كما لم تكن من قبل
عين على العدو منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
منظمات صحية ترفع الصوت لإغاثة مرضى وأطفال غزة
منظمات صحية ترفع الصوت لإغاثة مرضى وأطفال غزة
فلسطين منذ ساعتين
"الخوارزميات القاتلة" توظيف تكنولوجي في الإبادة
عين على العدو منذ 3 ساعات
ضباط صهاينة ينتقدون خطة الانتشار على امتداد
ضباط صهاينة ينتقدون خطة الانتشار على امتداد "الخط الأصفر" في غزة‎
عين على العدو منذ 5 ساعات
النخالة: تحریر باقي الأسرى الفلسطینیین من سجون الاحتلال لن یَسْقط من أولویات المقاومة
النخالة: تحریر باقي الأسرى الفلسطینیین من سجون الاحتلال لن یَسْقط من أولویات المقاومة
فلسطين منذ 21 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة