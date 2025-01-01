خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عودة الطيور المهاجرة إلى بحيرة القرعون 
عودة الطيور المهاجرة إلى بحيرة القرعون 

2025-10-14 13:39
63

في مشهد يُعيد الأمل إلى الحياة البيئية في لبنان، عادت طيور البجع الأبيض لتحلّق وتستريح في بحيرة القرعون ضمن رحلتها السنوية عبر شرق المتوسط.

وتشكل هذه العودة مؤشرًا بيئيًا مهمًا على تحسّن الظروف الإيكولوجية في البحيرة ونجاح الجهود المبذولة لحماية النظام البيئي لنهر الليطاني ومحيطه.

وفي السياق، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تواصل عملها لحماية هذا الموئل الطبيعي وتأمين بيئة نظيفة ومستدامة تتيح استمرار تنوع الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.

لبنان بحيرة القرعون المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيئة
