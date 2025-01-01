في مشهد يُعيد الأمل إلى الحياة البيئية في لبنان، عادت طيور البجع الأبيض لتحلّق وتستريح في بحيرة القرعون ضمن رحلتها السنوية عبر شرق المتوسط.

وتشكل هذه العودة مؤشرًا بيئيًا مهمًا على تحسّن الظروف الإيكولوجية في البحيرة ونجاح الجهود المبذولة لحماية النظام البيئي لنهر الليطاني ومحيطه.

وفي السياق، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تواصل عملها لحماية هذا الموئل الطبيعي وتأمين بيئة نظيفة ومستدامة تتيح استمرار تنوع الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.

