الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

لبنان

2025-10-14 14:10
عاد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مستشفى الجامعة الأميركية قبل ظهر اليوم الثلاثاء (14 تشرين الأول 2025)، الجريحة أماني بزي التي فقدت زوجها وأطفالها الثلاثة في الغارة "الإسرائيلية" على مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي.

وتمنى العلامة الخطيب الشفاء العاجل للسيدة بزي ولابنتها أسيل التي يستمر علاجها أيضًا، وقدم لها خالص التعازي بمصابها الجلل.

وقال الشيخ الخطيب بعد الزيارة: "أتينا اليوم لزيارة الجريحة أماني بزي، وجئنا لنواسيها فأعطتنا درسًا بالصبر والإيمان والصلابة. أنا حقيقة فخور بهذه النماذج التي أُصيبت بمصيبة كبيرة ونجدها صابرة وتتكلم بكلّ إيمان. فهي تفتخر بشهادة أولادها وزوجها. فمن الممكن أن يتوفى الإنسان في حادث سير ويمكن أن يتوفى بمرض أو يتوفى على الفراش، ولكنها تفتخر أن الله سبحانه وتعالى اختار زوجها وأولادها ليكونوا شهداء، وأن تكون هي مصابة في هذا الطريق الذي هو شكل من أشكال المقاومة في وجه العدوّ "الإسرائيلي"".

أضاف: "نحن أمام هذه الإرادة وهذا الصبر لن يصيبنا إحباط أبدًا، وإنما دائمًا نرى بهذا أملًا كبيرًا في الانتصار على العدوّ "الإسرائيلي" بشعبنا وبيئتنا وبأهلنا، فنحن نفتخر بأماني ونفتخر بعائلتها وبأهلها وبهذه المواقف الكبيرة التي تعطي دروسًا للناس الذين يجب أن يتعلموا منها كيفية المواجهة للعدو "الإسرائيلي" وعدم الاستسلام. ونتمنى لها الشفاء العاجل ولابنتها أسيل إن شاء الله والرحمة للشهداء".

وختم: "إن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدوّ الصهيوني بهذه العائلة، هي النموذج للعدوان المستمر على شعبنا وأرضنا، بحجة صراعه مع المقاومة، وهي صفعة في وجه المجتمع الدولي الذي يقف متفرجًا على هذه الجرائم".

الكلمات المفتاحية
لبنان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
