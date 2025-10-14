خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيس بري تابع مع زواره الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية  
2025-10-14 14:32
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس الحكومة طارق متري حيث جرى بحث لآخر التطورات والأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .

كما استقبل الرئيس بري كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.

رئيس المجلس تابع أيضًا المستجدات وشؤونًا إنمائية وتربوية خلال استقباله رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري.

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندرية رحال.

لبنان بريطانيا نبيه بري
