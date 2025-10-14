خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي السفير الإيراني: "طوفان الأقصى" أسقط هيبة الكيان وشهادة السيد نصر الله درسٌ للأمة

رياضة

الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة
رياضة

الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة

2025-10-14 18:06
67

انضم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى لائحة المصابين في نادي برشلونة؛ ما قد يحرمه من المشاركة في مواجهة الـ"كلاسيكو» ضد الغريم ريال مدريد، نهاية الشهر الجاري، وذلك وَفق ما أعلن بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان مقتضب، الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025: "يعاني اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين لفخذه اليسرى"، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأن ابن الـ37 عامًا الذي حاول مدربه الألماني هانزي فليك تجنيبه هذا النوع من الإصابات بإراحته في عدد من المباريات، قد يغيب بين 4 و6 أسابيع.

وهذا الأمر يعني غيابه عن المباراة المقبلة في الدوري ضد الجار الكتالوني جيرونا، السبت، ثم عن لقاء دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، إضافة إلى احتمال عدم مشاركته في موقعة "كلاسيكو" الدوري ضد ريال مدريد في 26 الشهر الجاري.

ويفتقد برشلونة أصلًا عددًا من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم: لامين جمال، وفيرمين لوبيس، والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى داني أولمو وغافي والحارسين جوان غارسيا والألماني مارك أندري تير شتيغن.

ويحوم الشك أيضًا حول مشاركة فيران توريس في مباراة السبت، ضد جيرونا، بعد انسحابه من معسكر المنتخب الإسباني بسبب إصابة عضلية.

الكلمات المفتاحية
اسبانيا أوروبا برشلونة
إقرأ المزيد
المزيد
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
رياضة منذ 47 دقيقة
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
رياضة منذ ساعة
اليابان تحقق فوزها التاريخي الأول على البرازيل
اليابان تحقق فوزها التاريخي الأول على البرازيل
رياضة منذ ساعة
الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة
الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة
رياضة منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة
الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة
رياضة منذ 3 ساعات
البرلمان الإسباني يقرّ حظرًا على الأسلحة من وإلى الكيان
البرلمان الإسباني يقرّ حظرًا على الأسلحة من وإلى الكيان "الإسرائيلي"
عربي ودولي منذ 5 أيام
بزشكيان: الدعاية السلبية الأميركية - الأوروبية ضد إيران لا أساس لها من الصحة
بزشكيان: الدعاية السلبية الأميركية - الأوروبية ضد إيران لا أساس لها من الصحة
إيران منذ 6 أيام
مظاهرات عالمية داعمة لغزة بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى
مظاهرات عالمية داعمة لغزة بمناسبة ذكرى طوفان الأقصى
عربي ودولي منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة