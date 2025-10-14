انضم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى لائحة المصابين في نادي برشلونة؛ ما قد يحرمه من المشاركة في مواجهة الـ"كلاسيكو» ضد الغريم ريال مدريد، نهاية الشهر الجاري، وذلك وَفق ما أعلن بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان مقتضب، الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025: "يعاني اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين لفخذه اليسرى"، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأن ابن الـ37 عامًا الذي حاول مدربه الألماني هانزي فليك تجنيبه هذا النوع من الإصابات بإراحته في عدد من المباريات، قد يغيب بين 4 و6 أسابيع.

وهذا الأمر يعني غيابه عن المباراة المقبلة في الدوري ضد الجار الكتالوني جيرونا، السبت، ثم عن لقاء دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، إضافة إلى احتمال عدم مشاركته في موقعة "كلاسيكو" الدوري ضد ريال مدريد في 26 الشهر الجاري.

ويفتقد برشلونة أصلًا عددًا من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، وفي مقدمتهم: لامين جمال، وفيرمين لوبيس، والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى داني أولمو وغافي والحارسين جوان غارسيا والألماني مارك أندري تير شتيغن.

ويحوم الشك أيضًا حول مشاركة فيران توريس في مباراة السبت، ضد جيرونا، بعد انسحابه من معسكر المنتخب الإسباني بسبب إصابة عضلية.

الكلمات المفتاحية