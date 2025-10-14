هزم منتخب اليابان لكرة القدم ضيفه البرازيلي، الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وحقق فوزه التاريخي الأول عليه بنتيجة 3-2، ضمن مباراة ودية في طوكيو.

وبدت البرازيل في طريقها إلى فوز متوقع بعد إنهائها الشوط الأول متقدمة بهدفين نظيفين سجلهما باولو هنريكي (26) وغابريال مارتينيلي (32).

لكن النجم تاكومي مينامينو قاد العودة بهدف تقليص الفارق (52)، قبل أن يعادل كيتو ناكامورا (62) ويسجل أياسي أويدا الفوز (71).

وهذا هو الفوز الأول لليابان على البرازيل في 14 مواجهة بين المنتخبين. كما أنها الخسارة الثانية للبرازيل منذ أن تولّى الإيطالي أنشيلوتي دفة القيادة في أيار/مايو، بعد خسارتها السابقة أمام بوليفيا 0-1 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وسبق أن ضمِن المنتخبان البرازيلي والياباني التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأجرى أنشيلوتي تعديلات على تشكيلته التي سحقت كوريا الجنوبية وديًا بنتيجة 5-0، حيث أبقى هدّافي اللقاء السابق إيستيفاو ورودريغو على مقاعد البدلاء إلى جانب ماتيوس كونيا، وأشرك مارتينيلي وهنريكي إلى جانب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني في خط الهجوم.

وافتقدت اليابان من جانبها عددًا من لاعبيها الأساسيين المصابين، من بينهم الجناح كاورو ميتوما لاعب برايتون الإنكليزي ولاعب وسط ليفربول واتارو إندو.

