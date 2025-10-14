خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أكثر من 67 ألف شهيد في غزة.. وضحايا العدوان لا يزالون تحت الأنقاض 
أكثر من 67 ألف شهيد في غزة.. وضحايا العدوان لا يزالون تحت الأنقاض 

2025-10-14 19:44
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة، اليوم الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء جراء العدوان "الإسرائيلي"  المتواصل على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 67,869 شهيدًا و170,105 مصابين، في ظل استمرار الجرائم "الإسرائيلية" وعرقلة وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى المناطق المنكوبة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أنّ 63 شهيدًا - بينهم 60 جثمانًا انتُشل من تحت الركام - إضافة إلى 39 مصابًا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما بيّنت، أنّه تمت إضافة 320 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، عن الفترة الممتدة من 3 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 463 شهيدًا، من بينهم 157 طفلًا، مشيرة إلى أنّه منذ إعلان تصنيف المجاعة من قبل (IPC)، تم تسجيل 185 حالة وفاة جديدة، بينهم 42 طفلًا؛ نتيجة النقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

ولفتت الوزارة إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات هائلة تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى أماكن القصف بسبب استمرار استهدافها من قبل الاحتلال.

كما دعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بيانات ذويهم لدى الجهات المختصة، لضمان توثيق الأسماء ضمن السجلات الرسمية للشهداء.

