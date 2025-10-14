خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم

2025-10-14 20:03
46

خرج محتجون مؤيدون للشعب الفلسطيني، الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى شوارع مدينة أوديني شمال إيطاليا قبل مباراة منتخب بلادهم أمام كيان الاحتلال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي منتخب كيان الاحتلال في الساعة 21:45 بتوقيت بيروت من مساء الثلاثاء، على ملعب فريولي في الضواحي الشمالية الغربية للمدينة، في حين ستشق المظاهرة طريقها عبر وسط المدينة، وسط توقعات بمشاركة ما يصل إلى 10 آلاف شخص.

ودعت لجنة من أجل فلسطين- أوديني؛ المنظِّمة للمسيرة، الاتحادَ الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى حظر "إسرائيل" من جميع المسابقات، قائلة إن الفريق يدعم "سياسات الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية.

وأصرّ المنظمون على المضيّ قدمًا في الاحتجاج حتى بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي نص على إطلاق سراح الأسرى الصهاينة وعودة سجناء فلسطينيين إلى ديارهم.

وقال أندريا تشامبي الذي جاء إلى أوديني من البندقية للمشاركة في الاحتجاج، إنّه من مشجعي كرة القدم، لكنه يعتقد أن الاحتجاج في الشوارع أهم من الذهاب إلى الملعب في هذه المناسبة.

وأضاف: "وقف إطلاق النار أمر جيد؛ لأنه يوقف المذابح. ولكن ما الشروط؟ أين صوت الشعب الفلسطيني في الاتفاق؟".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني كرة القدم ايطاليا
