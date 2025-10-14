خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة

رياضة

محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
رياضة

محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز

2025-10-14 20:31
23

أبقت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على استبعاد الرياضيين الصهاينة من المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، المقرر انطلاقها الأحد المقبل في جاكرتا، بعد رفضها التدابير المؤقتة التي طلبها الاتحاد "الإسرائيلي".

وكانت السلطات الإندونيسية قد رفضت، الأسبوع الماضي، منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز الصهاينة؛ ما دفع الاتحاد "الإسرائيلي" إلى تقديم طلب إلى المحكمة لإلزام الاتحاد الدولي بـ"ضمان مشاركة الفريق "الإسرائيلي" في بطولات العالم" أو "نقل أو إلغاء هذه البطولة".

غير أن هذه الطلبات التي نُظر فيها على وجه السرعة نظرًا لقرب موعد انطلاق البطولة، الأحد، في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة، بمشاركة أكثر من 500 رياضي من نحو 80 دولة، قد رُفضت وَفقًا لبيان صادر عن أعلى هيئة قضائية في عالم الرياضة، دون أن تقدم أي تعليل لقرارها.

وكان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الإندونيسية يوسريل إيهزا ماهيندرا، أكد الخميس الماضي، على السياسة الراسخة لبلاده، والمتمثلة في عدم إقامة "أي اتصال مع "إسرائيل" ما دامت لا تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة".

وفي اليوم التالي، أصدر الاتحاد الدولي للجمباز بيانًا قال فيه، إنه أخذ علمًا بالقرار الإندونيسي دون أن ينتقده صراحة أو يفكر في نقل البطولة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الرياضة اندونيسيا
إقرأ المزيد
المزيد
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
رياضة منذ 48 دقيقة
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
رياضة منذ ساعة
اليابان تحقق فوزها التاريخي الأول على البرازيل
اليابان تحقق فوزها التاريخي الأول على البرازيل
رياضة منذ ساعة
الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة
الإصابات تضرب برشلونة مجددًا.. ليفاندوفسكي ينضم للقائمة
رياضة منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة
الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة
لبنان منذ 27 دقيقة
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
رياضة منذ 48 دقيقة
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
رياضة منذ ساعة
أكثر من 67 ألف شهيد في غزة.. وضحايا العدوان لا يزالون تحت الأنقاض 
أكثر من 67 ألف شهيد في غزة.. وضحايا العدوان لا يزالون تحت الأنقاض 
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة