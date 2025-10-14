أبقت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على استبعاد الرياضيين الصهاينة من المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني، المقرر انطلاقها الأحد المقبل في جاكرتا، بعد رفضها التدابير المؤقتة التي طلبها الاتحاد "الإسرائيلي".

وكانت السلطات الإندونيسية قد رفضت، الأسبوع الماضي، منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز الصهاينة؛ ما دفع الاتحاد "الإسرائيلي" إلى تقديم طلب إلى المحكمة لإلزام الاتحاد الدولي بـ"ضمان مشاركة الفريق "الإسرائيلي" في بطولات العالم" أو "نقل أو إلغاء هذه البطولة".

غير أن هذه الطلبات التي نُظر فيها على وجه السرعة نظرًا لقرب موعد انطلاق البطولة، الأحد، في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة، بمشاركة أكثر من 500 رياضي من نحو 80 دولة، قد رُفضت وَفقًا لبيان صادر عن أعلى هيئة قضائية في عالم الرياضة، دون أن تقدم أي تعليل لقرارها.

وكان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الإندونيسية يوسريل إيهزا ماهيندرا، أكد الخميس الماضي، على السياسة الراسخة لبلاده، والمتمثلة في عدم إقامة "أي اتصال مع "إسرائيل" ما دامت لا تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة".

وفي اليوم التالي، أصدر الاتحاد الدولي للجمباز بيانًا قال فيه، إنه أخذ علمًا بالقرار الإندونيسي دون أن ينتقده صراحة أو يفكر في نقل البطولة.

