خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة
لبنان

الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة

2025-10-14 20:52
25

عقدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مقر حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، وبحثت آخر التطورات السياسية، لا سيما اتفاق وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، وما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعدّلة حسب الأهداف الصهيونية.

وأكدت الهيئة في نهاية اجتماعها أنّ "انتصار الشعب الفلسطيني في غزة هو انتصار مدوٍّ بصموده وثباته، وقدرته على فرض إرادته، وإفشال تنفيذ الطروحات التي أعلنها العدو الإسرائيلي"، وتوجّهت بالتحية إلى أهل غزة والضفة وكل فلسطين"، داعيةً إلى المزيد من الصمود والثبات، والتمسك بالوطن لمواجهة العدو الصهيوني.

وقالت: إنّ "المسرحية التي حصلت في الكنيست "الإسرائيلي" تؤكد أن ترامب جاء إلى "إسرائيل" لينقذها من جديد من حفرة العار والتوحّش والإجرام والإرهاب والقتل، ومن وجهها الحقيقي الذي عزلها عن العالم كدولة قاتلة مجرمة. أتى لينقذها وينقذ نفسه من ارتدادات الموقف الدولي الإنساني مع غزة، وليخدع العالم من خلال محاولة تجميل صورتها، وإظهارها بمظهر المنتصر".

وشددت الهيئة، على أنّ "المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن وإيران والعراق، والمقاومة بالموقف لدى الشعوب العربية، هي قوة للأمن الوطني اللبناني، وللأمن الفلسطيني، وللأمن القومي العربي، وبكل وضوح، هي قوة لكل هذا العالم".

وحذّرت من المخاطر التي تتضمنها خطة ترامب في مراحلها الثانية والثالثة، لا سيما الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وفرض الوصاية الدولية على قطاع غزة، وتجاهل كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أنّه "لا حل للصراع مع كيان العدو الصهيوني إذا لم يستعد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هُجّروا منها".

ودعت الهيئة الأحزاب اللبنانية، بأطيافها ومكوناتها كافة، إلى الالتفاف حول الجيش والتعاون مع الدولة، لنكوّن وطنًا قويًا مُحصّنًا لمواجهة العدو "الإسرائيلي". كما دعت الهيئة الدولة إلى "الاهتمام بأمور المواطنين ومشاكلهم الاجتماعية والمعيشية، والعمل على إعادة أموال المودعين من المصارف، وتأمين الطبابة والكهرباء، ومعالجة ارتفاع الأقساط المدرسية وغلاء المعيشة، وإنهاء الاحتلال، لا أن يكون دورها فقط تنفيذ الأجندات الأجنبية".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة دونالد ترامب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة
الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة
لبنان منذ 27 دقيقة
بالفيديو| رجالٌ صَدَقوا... الشهيد القائد عباس محمد سلامة
بالفيديو| رجالٌ صَدَقوا... الشهيد القائد عباس محمد سلامة "أبو الفضل كونين"
لبنان منذ ساعة
السفير الإيراني:
السفير الإيراني: "طوفان الأقصى" أسقط هيبة الكيان وشهادة السيد نصر الله درسٌ للأمة
لبنان منذ ساعتين
الرئيس بري تابع مع زواره الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية  
الرئيس بري تابع مع زواره الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية  
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة
الأحزاب والقوى الوطنية : انتصار غزة رسالة صمود وترامب يحاول إنقاذ العدو من العزلة
لبنان منذ 27 دقيقة
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
محكمة التحكيم الرياضي تبقي على استبعاد الرياضيين الصهاينة من بطولة العالم للجمباز
رياضة منذ 48 دقيقة
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
مظاهرات ضد كيان الاحتلال قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات كأس العالم
رياضة منذ ساعة
أكثر من 67 ألف شهيد في غزة.. وضحايا العدوان لا يزالون تحت الأنقاض 
أكثر من 67 ألف شهيد في غزة.. وضحايا العدوان لا يزالون تحت الأنقاض 
فلسطين منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة