عقدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مقر حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، وبحثت آخر التطورات السياسية، لا سيما اتفاق وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، وما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعدّلة حسب الأهداف الصهيونية.

وأكدت الهيئة في نهاية اجتماعها أنّ "انتصار الشعب الفلسطيني في غزة هو انتصار مدوٍّ بصموده وثباته، وقدرته على فرض إرادته، وإفشال تنفيذ الطروحات التي أعلنها العدو الإسرائيلي"، وتوجّهت بالتحية إلى أهل غزة والضفة وكل فلسطين"، داعيةً إلى المزيد من الصمود والثبات، والتمسك بالوطن لمواجهة العدو الصهيوني.

وقالت: إنّ "المسرحية التي حصلت في الكنيست "الإسرائيلي" تؤكد أن ترامب جاء إلى "إسرائيل" لينقذها من جديد من حفرة العار والتوحّش والإجرام والإرهاب والقتل، ومن وجهها الحقيقي الذي عزلها عن العالم كدولة قاتلة مجرمة. أتى لينقذها وينقذ نفسه من ارتدادات الموقف الدولي الإنساني مع غزة، وليخدع العالم من خلال محاولة تجميل صورتها، وإظهارها بمظهر المنتصر".

وشددت الهيئة، على أنّ "المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن وإيران والعراق، والمقاومة بالموقف لدى الشعوب العربية، هي قوة للأمن الوطني اللبناني، وللأمن الفلسطيني، وللأمن القومي العربي، وبكل وضوح، هي قوة لكل هذا العالم".

وحذّرت من المخاطر التي تتضمنها خطة ترامب في مراحلها الثانية والثالثة، لا سيما الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وفرض الوصاية الدولية على قطاع غزة، وتجاهل كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أنّه "لا حل للصراع مع كيان العدو الصهيوني إذا لم يستعد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم التي هُجّروا منها".

ودعت الهيئة الأحزاب اللبنانية، بأطيافها ومكوناتها كافة، إلى الالتفاف حول الجيش والتعاون مع الدولة، لنكوّن وطنًا قويًا مُحصّنًا لمواجهة العدو "الإسرائيلي". كما دعت الهيئة الدولة إلى "الاهتمام بأمور المواطنين ومشاكلهم الاجتماعية والمعيشية، والعمل على إعادة أموال المودعين من المصارف، وتأمين الطبابة والكهرباء، ومعالجة ارتفاع الأقساط المدرسية وغلاء المعيشة، وإنهاء الاحتلال، لا أن يكون دورها فقط تنفيذ الأجندات الأجنبية".

