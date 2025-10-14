خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الهندي: لا نزع لسلاح المقاومة ولا قبول بتهديده بالقوة
الهندي: لا نزع لسلاح المقاومة ولا قبول بتهديده بالقوة

2025-10-14 22:52
55

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي؛ محمد الهندي، أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم توافق على نزع سلاحها، ولن تقبل بأي تهديد بانتزاعه بالقوة، مشددًا على أنْ لا بنود سرية في اتفاق وقف الحرب، وأن ما يُروّجه الاحتلال "مجرد شائعات للتنصل من التزاماته".

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح الهندي أن محاولات العدو وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق كانت متوقعة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنْ لا وجود لقوات دولية على الأرض لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف، أن نتنياهو فشل في تحقيق وهم "النصر المطلق"، وأن المقاومة ترفض أي وصاية دولية على القطاع أو وجود ما يسمى "بمندوب سامٍ" لإدارته.

فلسطين المحتلة حركة الجهاد الإسلامي غزة محمد الهندي
