موقع العهد الاخباري

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الصحف الإيرانية: قمة شرم الشيخ حفلة إذلال وإهانة للقادة المشاركين 

خاص العهد

خاص العهد

مجزرة زبود .. طيور النور ارتقت في بقاع التضحيات

2025-10-15 06:54
43
بلال الموسوي - مراسل

91 مقالاً

في 29 أيلول من العام 2024، ارتكب العدوّ الإسرائيلي مجزرةً في منطقة زبود في البقاع الشمالي. طائراته الحربية أغارت على مبنى سكني، فارتقى من عائلة واحدة 17 شهيدًا بينهم 7 أطفال و7 نساء.

يومها تمزّقت الأجساد وتناثرت أشلاءً على الأرض، وبقيت قلوب الأهل والأحبّة تبحث عن بقايا الوجوه والملامح بين الركام والدخان. قاسم القاضي، والد ثلاثة رجال شهداء وجدّ الأولاد، يتحدث لموقع العهد الإخباري عن المجزرة التي ارتكبها العدوّ في أول أيام العدوان.

الكلمات المفتاحية
البقاع العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024 إنا على العهد
