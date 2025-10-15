Your browser does not support the video tag.

في 29 أيلول من العام 2024، ارتكب العدوّ الإسرائيلي مجزرةً في منطقة زبود في البقاع الشمالي. طائراته الحربية أغارت على مبنى سكني، فارتقى من عائلة واحدة 17 شهيدًا بينهم 7 أطفال و7 نساء.

يومها تمزّقت الأجساد وتناثرت أشلاءً على الأرض، وبقيت قلوب الأهل والأحبّة تبحث عن بقايا الوجوه والملامح بين الركام والدخان. قاسم القاضي، والد ثلاثة رجال شهداء وجدّ الأولاد، يتحدث لموقع العهد الإخباري عن المجزرة التي ارتكبها العدوّ في أول أيام العدوان.

الكلمات المفتاحية