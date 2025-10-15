أشار موقع "إسرائيل نيوز 24" إلى أنّ وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أكد، خلال مشاركته مساء يوم الثلاثاء في احتفالات لمناسبة عيد "فرحة التوراة" في "سديروت"، أنه: "ستكون هناك مستوطنات يهودية في غزة، لأنه من دون استيطان لا يوجد أمن"، لافتًا إلى أنّ: ""سديروت" ستصبح المكان الأكثر أمانًا في "إسرائيل"".

وأوضح سموتريتش أنّه: "عندما جئت إلى هنا العام الماضي، قلت إننا لن نستثمر شيكلًا واحدًا في التحصينات، بل سنستثمر في التعليم والبناء والبنى التحتية في غزة"، مضيفًا أنّه: "من الفرحة الكبيرة اليوم، بعد أن عاد جميع الأسرى الأحياء إلى بيوتهم، أقول بوضوح: لن تكون هناك حماس في غزة، ولن يكون هناك تهديد على مواطني "إسرائيل"، وستكون هناك مستوطنات يهودية في غزة؛ لأنها أرض "إسرائيل"، ولأن من دون استيطان لا يوجد أمن. وسنواصل- بإذن الله- سلسلة "الانتصارات" والمعجزات العظيمة".

ولفت الموقع إلى أن وزير المالية الصهيوني: "كان من بين الوزراء الذين عارضوا التصويت على الاتفاق الذي جرى يوم الجمعة الماضية، إلى جانب إيتمار بن غفير وأوريت ستروك ويتسحاق فاسرلاوف وعمحاي إلياهو. ومع ذلك، فإن الوزراء المعارضين لا ينوون الانسحاب من الحكومة في الوقت الحالي".

وأكّد الموقع الصهيوني أنّ هذا التصريح يأتي في: "وقتٍ تستعد فيه "إسرائيل" لإنهاء الحرب في غزة بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة، يقضي بانسحاب الجيش "الإسرائيلي" من القطاع".

