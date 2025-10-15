قالت "هيئة البثّ الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، إن المستوى السياسي قرر إعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عقب تسليم حركة حماس جثامين 4 أسرى "إسرائيليين"، مساء يوم أمس الثلاثاء.

وذكرت "هيئة البث" في بيان على موقعها الإلكتروني، أن 600 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم، تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص والدول المانحة. وجاء في البيان أن الشاحنات ستحمل، بشكل رئيس، مواد غذائية ومعدات طبية وإيواء، إضافة إلى وقود لتشغيل الأنظمة الأساسية وغاز الطهي.

وأضافت أنه سيُسمح بدخول المعدات الأساسية اللازمة لإصلاح البنية التحتية الأساسية مثل خطوط المياه والصرف الصحي والمخابز، كما سيسمح بحرية لحركة شاحنات المساعدات بين الشمال والجنوب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

وأوضحت "هيئة البث الإسرائيلية" أنه سيُسمح للسكان بالمغادرة عبر معبر رفح بعد موافقة أمنية من "إسرائيل"، وبموجب آلية محددة سيُتفق عليها لاحقًا مع الجانب المصري، تحت إشراف وفد الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس؛ تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف، عقب تسليم حماس جثامين 4 محتجزين، مساء يوم أمس.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قرّر، يوم أمس الثلاثاء، عدم فتح معبر رفح اليوم، وتقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير، زاعمًا أنّ ذلك يأتي ردًا على عدم تسليم حماس بقية جثامين الأسرى "الإسرائيليين" الذين قتلوا في قصف الاحتلال للقطاع خلال الحرب.

وكانت قد سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس الثلاثاء (14 تشرين الأول 2025)، دفعة جديدة من جثامين أسرى الاحتلال القتلى. وأفادت وسائل إعلام أن موكبًا تابعا للصليب الأحمر الدولي وصل إلى مدينة غزة لاستلام جثامين أسرى "إسرائيليين". وأشارت إلى أن سيارات الصليب الأحمر دخلت إلى مكان مغلق لتسلم جثامين أسرى "إسرائيليين" في مدينة غزة.

