سجل مستشفى الرسول الأعظم (ص) نقلة نوعية جديدة، في المسار الطبي والعلاجي، في قسم القلب تضعه في مصاف المراكز العالمية المتقدمة في جراحة القلب والشرايين وتزيد من جرعة الأمل للمرضى وتخفف عنهم قسطًا كبيرًا من الألم والأوجاع، وتقلل مدة مكوثهم في المستشفى، وتخفض كمية الأدوية المصاحبة للعلاج.

فقد أعلن مستشفى الرسول الأعظم (ص) الإطلاق العملي لجراحة القلب بالمنظار، بعد نجاح فريق قسم جراحة القلب في تنفيذ عملية استبدال الصمام الأبهري بالمنظار (Aortic Valve Replacement - Endoscopic Minimally Invasive)، باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد (3D Visualization) عبر شق صدري أمامي صغير من الجهة اليمنى (Right Anterior Minithoracotomy).

تُعدّ هذه التقنية من الإجراءات الدقيقة والمتقدّمة في جراحة القلب الحديثة، إذ تتيح الوصول بدقّة عالية إلى صمامات القلب كافة، بما في ذلك الصمام التاجي (Mitral Valve)، والصمام ثلاثي الشرفات (Tricuspid Valve)، والصمام الأبهري (Aortic Valve)، إضافةً إلى الشرايين التاجية (Coronary Arteries)، من دون الحاجة إلى شقّ عظم القصّ كما في الجراحة التقليدية.

وتتميّز جراحة القلب بالمنظار بقدرتها على تقليل الألم والنزيف وفترة الإقامة في المستشفى، وتقليل الحاجة إلى استخدام المسكنات، وتسريع التعافي والعودة إلى النشاط الطبيعي، مع المحافظة على مستوى عالٍ من الأمان الجراحي والنتائج السريرية الممتازة والمثبتة علميًا.

يُعدّ اعتماد هذه التقنية في قسم جراحة القلب نقلة نوعية في مستقبل الجراحة القلبية، تعكس كفاءة الكادر الجراحي والطبي وتطوّر التجهيزات الجراحية في المستشفى، وتُرسّخ موقع قسم جراحة القلب ضمن المراكز المتقدّمة في لبنان والمنطقة في مجال جراحة القلب بالمنظار التي تقوم على مبدأ الجرح الأصغر والدقّة الأعلى لضمان أفضل نتائج ممكنة للمرضى.

